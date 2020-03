Blim offrira un service gratuit pendant 30 jours en raison d’un coronavirus

Blim offrira un service gratuit de 30 jours en raison du coronavirus | Instagram

En raison de la propagation inquiétante de la pandémie de coronavirus, le service de streaming de Televisa “Blim“offrira un mois de service gratuit disposer de moyens fiables pour se tenir informé et aider à prendre les bonnes décisions.

Blim est un service d’abonnement de vidéo à la demande, offert en ligne par Televisa qui donne accès aux programmes en échange du paiement de l’abonnement mensuel.

De nombreuses personnes restent chez elles en raison de la propagation de coronavirus et le service de streaming Blim ont annoncé que ce vendredi 20 mars a ouvert son catalogue pendant un mois gratuit pour nouveaux utilisateurs pour vous inscrire.

Nous sommes confrontés à une situation qui nous oblige – pour le bien de tous – à passer plus de temps à la maison. Nous savons qu’aujourd’hui plus que jamais, il est important de disposer de moyens fiables pour vous tenir informé et vous aider à prendre les bonnes décisions », a indiqué la plateforme.

Pour commencer votre abonnement, il vous suffit de vous inscrire à blim.tv ou téléchargez le applications pour Android ou IOS d’avoir l’avantage.

Si vous n’avez pas de télévision pour regarder vos chaînes préférées, blim tv vous permet de voir les signaux en direct sur votre téléphone portable ou dans votre ordinateur en qualité HD.

Il a 30 canaux tels que Las Estrellas, A3 Series, Canal Cinco, Star TVE, Unicable, A3 Cine, Canal Nueve, Clan, . Internacional, TVE, Telehit, Antena 3, Bandamax, Golden, Tlnovelas et Afizzionados.

L’abonnement a généralement un coût de 109 pesos par mois mais grâce à leur grande contribution, vous pouvez profiter de tout gratuitement.

Le catalogue Blim comprend série produit en Espagnol, série exclusive mexicain e international, films de première et classiques, cinéma mexicain classique et actuel, dessins animés, programmes et séries pour enfants et romans, le tout pour passer un agréable moment mise en quarantaine.

Actuellement, la plateforme est disponible dans 15 pays: Mexique, Colombie, Costa Rica, Panama, Chili, Pérou, Venezuela, Équateur, Guatemala, Bolivie, Honduras, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Belize.

