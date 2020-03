Blink 182 reviendra au Mexique pour un festival | Instagram

Le groupe californien Blink 182 a annoncé une excellente nouvelle pour leurs fans du Mexique ils reviendront à un festival qui aura lieu à Tijuana, Baja California.

La nouvelle se répand rapidement Twitter et est devenu une tendance presque instantanément, le groupe qui a été créé en 1992 continue d’être une tendance lorsque des événements à ce sujet sont annoncés.

Les membres du groupe: Mark Hoppus, Travis Barker, Matt skiba fera partie de la nouvelle Festival impérial du PNB.

Vous pouvez apprécier ses classiques comme “Premier rendez-vous”, “Restons ensemble pour les enfants”, “Tu me manques” entre autres le 16 mai, mais à partir du 11 et du 12 mars, vous pouvez acheter des billets.

À ce jour, ils ont sorti neuf albums, le dernier a pris le titre de “NEUF” qui a succédé à son avant-dernier album intitulé “Californie” qui a été publié en 2016.

“NEUF” ce fut le premier album du groupe où ils ont travaillé avec plus d’un producteur musical, en plus de John Feldmann, blink-182 également inclus Pharrell Williams, Tim Pagnotta et The Futuristics dans la production de l’album.

Connue pour ses chansons et ses vidéos assez flashy, elle était l’un des groupes pionniers dans le style punk pop, même si le groupe était créé en 1992 et certains de ses membres ont été remplacés plus tard, le groupe a commencé à avoir un énorme succès à la fin des années 90.

Depuis le troisième album qu’ils ont sorti, c’est quand ils ont commencé à le faire officiellement Pour les trois premiers, ils avaient enregistré des démos.

Mark Hoppus a commenté dans une interview qu’ils avaient travaillé sur des chansons qui n’étaient pas entrées dans leur nouvel album et qui sortiront dans un nouvel EP qui devrait sortir en 2020, qui mettra en vedette des collaborations telles que Lil Uzi Vert et Pharrell Williams.

