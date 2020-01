‘Bloodshot’ a été classé PG-13 pour “séquences de violence intenses”

La cote officielle MPAA pour le vin Diesel– avec adaptation de bande dessinée Injecté de sang est arrivé cette semaine, confirmant que la violence du film ne sera que de la variété PG-13.

Bloodshot a été classé PG-13 pour:

«Des séquences de violence intenses, du matériel et du langage suggestifs.»

Il est important de noter qu’il semble depuis longtemps que Bloodshot soit classé PG-13, comme l’a expliqué le producteur Dinesh Shamdasani au site Comics Beat de NYCC l’année dernière.

“Je ne pense pas que quand quelqu’un va regarder ce film, il va sentir qu’il y a un équipement qui n’était pas là. Il y a des choses intenses dans ce film », a déclaré Shamdasani sur le site en octobre dernier. “Je peux dire que personnellement pour moi, je ne regrette pas,” Oh, je souhaite que nous ayons R. Nous pourrions pousser un peu plus loin. “Je pense que c’est le film que nous avions l’intention de faire.”

Cela dit, les premiers rapports sur le chemin du film au début de 2018 avaient indiqué que Bloodshot viserait une note «R». Il semble que ces plans aient dû changer tôt.

Découvrez une nouvelle affiche ci-dessous.

Dans le film, réalisé par Dave Wilson…

«Sur la base de la bande dessinée à succès, Vin Diesel incarne Ray Garrison, un soldat récemment tué au combat et ramené à la vie en tant que super-héros Bloodshot par la société RST. Avec une armée de nanotechnologies dans ses veines, il est une force imparable – plus forte que jamais et capable de guérir instantanément. Mais en contrôlant son corps, la société règne également sur son esprit et ses souvenirs. Maintenant, Ray ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais il est en mission pour le découvrir. “

Bloodshot arrivera dans les salles le 13 mars 2020.