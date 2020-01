«Bloodshot» de Vin Diesel lance une nouvelle bande-annonce pleine d’action

Sony Pictures a publié une toute nouvelle bande-annonce pour son film Bloodshot en direct avec Vin Diesel.

Plus tôt dans la journée, Sony a sorti la deuxième bande-annonce de son prochain film Bloodshot, offrant aux fans un nouveau regard sur l’adaptation en direct de Valiant Comics avec la star de Fast and Furious Vin Diesel. Le premier aperçu devrait commencer dans les salles ce week-end avec Bad Boys for Life de Sony.

Vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce de Blood Diesel de Vin Diesel ci-dessous.

Créé par Kevin VanHook, Don Perlin et Bob Layton, Bloodshot a fait ses débuts dans les pages de Valiant Comics en 1992. Le personnage a été présenté dans la série Web Ninjak vs the Valiant Universe, où il a été joué par la star des Power Rangers Jason David Frank . Vin Diesel est le premier acteur à jouer Bloodshot dans un long métrage en direct.

Voici le synopsis officiel de Bloodshot de Vin Diesel:

Après que lui et sa femme soient assassinés, Marine Ray Garrison (joué par Vin Diesel) est ressuscité par une équipe secrète de scientifiques. Amélioré avec la nanotechnologie, il devient une machine à tuer biotechnologique surhumaine – “Bloodshot”. Alors que Ray s’entraîne pour la première fois avec ses camarades super-soldats, il ne se souvient de rien de son ancienne vie. Mais lorsque ses souvenirs remontent à la surface et qu’il se souvient de l’homme qui a tué lui et sa belle femme, il se retire de la prison avec vengeance, pour découvrir qu’il y a plus dans le complot qu’il ne le pensait.

Réalisé par Dave Wilson à partir d’un scénario écrit par Jeff Wadlow et Eric Heisserer, Bloodshot met en vedette Vin Diesel, Sam Heughan, Guy Pearce, Eiza González, Toby Kebbell, Talulah Riley, Alex Hernandez, Lamorne Morris et Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Bloodshot devrait sortir en salles le 13 mars 2020. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Valiant Comics et le film Vin Diesel!

Source: Sony Pictures

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

Michael Bezanidis

Michael est le rédacteur en chef de Heroic Hollywood. Lorsqu’il ne joue pas à des jeux vidéo, il écrit généralement sur le cinéma et la télévision.