‘Bloodshot’ de Vin Diesel obtient le score officiel de Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes a dévoilé le score initial de Blood Diesel de Vin Diesel.

Sony espère lancer un univers cinématographique de personnages de Valiant Comics avec la sortie de Bloodshot. Maintenant, Rotten Tomatoes a dévoilé le score critique initial du film Vin Diesel et les critiques ne sont pas gentilles.

Vendredi après-midi, Bloodshot a actuellement un score de pourriture de 35% basé sur 89 critiques au total. Le consensus des critiques pour le film Vin Diesel se lit comme suit:

“Bloodshot donne à Vin Diesel une solide opportunité de se livrer à une action old-school qui devrait satisfaire les fans, même si le résultat final est malheureusement médiocre.”

À l’inverse, le score d’audience de Bloodshot s’élève actuellement à 80% sur la base de 128 avis. Que pensez-vous du score Rotten Tomatoes? Cela a-t-il freiné votre intérêt pour le film ou êtes-vous impatient de le voir? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous et assurez-vous de rester à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur l’adaptation du long métrage de Valiant Comics au fur et à mesure de son développement.

Voici le synopsis officiel de Bloodshot:

Sur la base de la bande dessinée à succès, Vin Diesel incarne Ray Garrison, un soldat récemment tué au combat et ramené à la vie en tant que super-héros Bloodshot par la société RST. Avec une armée de nanotechnologies dans ses veines, il est une force imparable – plus forte que jamais et capable de guérir instantanément. Mais en contrôlant son corps, la société règne également sur son esprit et ses souvenirs. Maintenant, Ray ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais il est en mission pour le découvrir.

Réalisé par Dave Wilson à partir d’un scénario écrit par Jeff Wadlow et Eric Heisserer, Bloodshot met en vedette Vin Diesel, Sam Heughan, Guy Pearce, Eiza González, Toby Kebbell, Talulah Riley, Alex Hernandez, Lamorne Morris et Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Bloodshot joue maintenant dans les salles.

