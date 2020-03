Bloodshot de Vin Diesel ouvre ses portes avec 9,3 millions de dollars au Canada

De nombreux films ont souffert au box-office ce week-end, Bloodshot de Vin Diesel ne s’ouvrant qu’à 9,3 millions de dollars au niveau national.

Le coronavirus avait provoqué l’arrêt des productions cinématographiques, repoussé les dates de sortie et obligé AMC à limiter la capacité de leurs cinémas à 50% pour les projections. Eh bien, les répercussions du coronavirus se sont certainement fait sentir au box-office ce week-end. Selon Deadline, le box-office national du week-end n’a gagné que 55 millions de dollars au total, le plus bas en 22 ans.

La plus grande ouverture de film ce week-end a été Bloodshot de Vin Diesel, qui n’a fait que 9,3 millions de dollars et a terminé troisième au box-office. Pixar’s Onward a conservé la première place avec 10,5 millions de dollars et I Still Believe a gagné 9,3 millions de dollars. On ne sait pas quand la prochaine version majeure sortira avec la suppression quotidienne des films de la programmation. Disney et d’autres studios ont sorti des versions majeures comme Mulan, The New Mutants, No Time To Die et F9.

Avez-vous vérifié Bloodshot ce week-end? Si c’est le cas, partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Bloodshot:

Sur la base de la bande dessinée à succès, Vin Diesel incarne Ray Garrison, un soldat récemment tué au combat et ramené à la vie en tant que super-héros Bloodshot par la société RST. Avec une armée de nanotechnologies dans ses veines, il est une force imparable – plus forte que jamais et capable de guérir instantanément. Mais en contrôlant son corps, la société règne également sur son esprit et ses souvenirs. Maintenant, Ray ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais il est en mission pour le découvrir.

Réalisé par Dave Wilson à partir d’un scénario écrit par Jeff Wadlow et Eric Heisserer, Bloodshot met en vedette Vin Diesel, Sam Heughan, Guy Pearce, Eiza González, Toby Kebbell, Talulah Riley, Alex Hernandez, Lamorne Morris et Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Bloodshot est actuellement en salles. Restez à l’écoute de Hollywood héroïque pour toutes les dernières nouvelles concernant les événements, les émissions de télévision et les films touchés par le coronavirus.

Source: date limite