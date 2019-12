'Bloodshot' de Vin Diesel passe en mars 2020

The Valiant Universe vit officiellement avec Injecté de sang, quelles étoiles vin Diesel comme Ray Garrison, un homme qui est ramené d'entre les morts comme une arme mortelle, grâce à l'utilisation des nanotechnologies par Rising Spirit Technologies.

Prévue à l'origine pour une sortie le 21 février 2020, l'adaptation de la bande dessinée reprendra 13 mars 2020.

Dans le film, Guy Pearce (Prométhée, vorace) utilise de faux souvenirs pour manipuler un Bloodshot ressuscité pour assassiner des gens.

"Sur la base de la bande dessinée à succès, Vin Diesel incarne Ray Garrison, un soldat récemment tué au combat et ramené à la vie en tant que super-héros Bloodshot par la société RST. Avec une armée de nanotechnologies dans ses veines, il est une force imparable – plus forte que jamais et capable de guérir instantanément. Mais en contrôlant son corps, la société règne également sur son esprit et ses souvenirs. Maintenant, Ray ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l'est pas – mais il a pour mission de le découvrir."

Talulah Riley est présenté comme Gina, la «femme» de Bloodshot, avec Alex Hernandez comme Tibbs, membre de l'équipe scientifique responsable de la technologie Bloodshot.

"Bloodshot" a été créé pour Valiant Comics par Kevin Van Hook, Don Perlin et Bob Layton en 1992, et a couru pour 110 numéros avec plus de 7,5 millions d'exemplaires vendus.

Dave Wilson (Dead Pool partenaire du réalisateur Tim Miller aux studios Blur) est à la tête du comédien de science-fiction.

