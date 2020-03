Bloodshot de Vin Diesel sortira en VOD en raison de fermetures de salles

Columbia Pictures a annoncé que Bloodshot de Vin Diesel sera disponible à l’achat numérique à partir de la semaine prochaine en raison de fermetures de salles.

La pandémie de coronavirus obligeant les entreprises à fermer leurs portes alors que les gens restent à l’intérieur dans l’espoir de ralentir la propagation du virus, les théâtres du monde entier ferment leurs portes pendant des semaines. Maintenant, Columbia Pictures a décidé de rendre Bloodshot de Vin Diesel, qui n’est sorti en salles que le 13 mars, disponible à l’achat numérique à partir du 24 mars.

Bloodshot sera disponible à l’achat numérique pour un prix de détail suggéré de 19,99 $ aux États-Unis avec tous les principaux détaillants numériques. Les dates de vente numérique internationale du film Vin Diesel seront déterminées dans les prochains jours avec des «considérations d’impact COVID-19 spécifiques au territoire». Tom Rothman, président du Motion Picture Group de Sony Pictures Entertainment, a fait la déclaration suivante:

«Sony Pictures est fermement attaché à l’exposition théâtrale et nous soutenons le fenêtrage. Il s’agit d’une circonstance unique et extrêmement rare où les théâtres ont dû fermer à l’échelle nationale pour le plus grand bien et Bloodshot est brutalement indisponible sur tous les supports. Le public aura désormais la chance de posséder Bloodshot immédiatement et de le voir chez lui, où nous passons tous plus de temps. Nous sommes convaincus que, comme les autres entreprises durement touchées par le virus, les salles de cinéma rebondiront fortement et nous serons là pour les soutenir. »

Que pensez-vous de la décision de la sortie de Bloodshot en numérique au début? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Bloodshot:

Sur la base de la bande dessinée à succès, Vin Diesel incarne Ray Garrison, un soldat récemment tué au combat et ramené à la vie en tant que super-héros Bloodshot par la société RST. Avec une armée de nanotechnologies dans ses veines, il est une force imparable – plus forte que jamais et capable de guérir instantanément. Mais en contrôlant son corps, la société règne également sur son esprit et ses souvenirs. Maintenant, Ray ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais il est en mission pour le découvrir.

Réalisé par Dave Wilson à partir d’un scénario écrit par Jeff Wadlow et Eric Heisserer, Bloodshot met en vedette Vin Diesel, Sam Heughan, Guy Pearce, Eiza González, Toby Kebbell, Talulah Riley, Alex Hernandez, Lamorne Morris et Jóhannes Haukur Jóhannesson.

Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur l’impact du coronavirus sur l’industrie du divertissement à mesure qu’il se développe.