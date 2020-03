Bloodshot Featurette explore les origines du personnage – / Film

vin Diesel est Injecté de sang, un héros propulsé par des nanites – ce qui signifie qu’il est à peu près indestructible. Avant la sortie prochaine du film, il y a une nouvelle featurette Bloodshot qui plonge dans les origines de la bande dessinée du personnage, originaire de Valiant Comics. Comme le disent les créateurs de bandes dessinées dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez considérer Bloodshot comme «Frankenstein rencontre James Bond».

Bloodshot Featurette

Bob Layton et Kevin VanHook, deux des co-créateurs de Bloodshot, sont sur place dans cette featurette pour discuter de l’origine du personnage. En termes les plus simples, Layton dit: “Je me souviens avoir lu une histoire sur les nanites et je me suis dit, qu’en est-il du premier super-héros à être nano-propulsé?” De cette idée, Bloodshot est né. Et maintenant, il a son propre film, avec Vin Diesel faisant son truc Vin Diesel – grommelant, portant des débardeurs, etc.

Dans Bloodshot, Diesel est «Ray Garrison, un soldat récemment tué au combat et ramené à la vie en tant que super-héros Bloodshot par la société RST. Avec une armée de nanotechnologies dans ses veines, il est une force imparable – plus forte que jamais et capable de guérir instantanément. Mais en contrôlant son corps, la société règne également sur son esprit et ses souvenirs. Maintenant, Ray ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais il est en mission pour le découvrir. “

Au cours de la vidéo ci-dessus, Diesel dit qu’il a été attiré par l’idée de jouer un super-héros, et qui peut lui en vouloir? Il y a de l’espoir que Bloodshot puisse inspirer toute une franchise – et cela dépendra de la taille de son public. Les fans de la bande dessinée verront-ils le personnage prendre vie? Les nouveaux arrivants seront-ils suffisamment intéressés pour découvrir les dernières nouveautés de Vin Diesel? Et les théâtres arrêteront-ils de jouer cette bande-annonce ennuyeuse où la couverture de Johnny Cash de «Memories Are Made of This» continue de tourner? Nous ne pouvons qu’espérer.

Bloodshot, qui met également en vedette Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell, et Guy Pearce, ouvre 13 mars 2020.

