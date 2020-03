Bloodshot First-Look présente Vin Diesel et Guy Pierce

Le premier coup d’œil de Bloodshot présente Vin Diesel et Guy Pierce

Devant Injecté de sangLa sortie en salles de vendredi prochain, PlayStation a fait ses débuts avec un clip de première adaptation de la prochaine adaptation du film d’action de Sony Pictures, mettant en vedette Guy Pierce alors qu’il explique et guide le personnage de Vin Diesel dans son corps nouvellement transformé. Découvrez la vidéo ci-dessous!

Créé par Kevin VanHook, Don Perlin et Bob Layton, Injecté de sang raconte l’histoire d’un ancien soldat, Ray Garrison, tué et ramené à la vie avec des améliorations technologiques grâce à Rising Spirit Technologies, remplissant son corps de milliards de nanobots. Cela lui permet d’être le soldat parfait en guérissant des blessures, en changeant de forme et même en interagissant avec la technologie. Ray, alias Bloodshot, souffre d’une perte de mémoire totale et a du mal à se reconnecter avec qui il était tout en apprenant quelle sorte d’arme il est devenu, avec l’aide d’un groupe d’autres combattants augmentés connus sous le nom de tronçonneuse.

Le casting étoilé comprend Vin Diesel (Rapide furieux séries, xXx série) dans le rôle-titre, Toby Kebbell (L’aube de la planète des singes), Sam Heughan (Outlander), Eiza Gonzalez (Baby Driver), Talulah Riley (Westworld), Johannes Haukur Johannesson (Jeu des trônes), Lamorne Morris (Nouvelle fille, Soirée jeu), Guy Pearce (Prométhée) et Alex Hernandez (Irréel).

Le long métrage est réalisé par Dave Wilson, qui a travaillé avec Dead Pool réalisateur Tim Miller au Blur Studios, réalisant des cinématiques pour les jeux vidéo, y compris Halo 2, Effet de masse 2 et Bioshock Infinite. L’écrivain nominé aux Oscars Eric Heisserer (Arrivée, La chose) a écrit le script du film, ainsi qu’une autre des fonctionnalités de Sony / Valiant, Présage.

Diesel sera réuni avec le producteur Neal Moritz, avec qui il a collaboré à la fois Le rapide et le furieux franchise et le premier xXx film. Les autres crédits de Moritz incluent 21 Jump Street et Je suis une légende, plus un autre film de super-héros avec Le frelon Vert.

Le film sortira en salles le 13 mars 2020.