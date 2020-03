Bloodshot libérant numériquement la semaine prochaine en raison d’un coronavirus

Vin Diesel Injecté de sang, qui est sorti dans les salles il y a quelques jours à peine le 13 mars, sera disponible pour un visionnement à domicile la semaine prochaine le 24 mars. Cette décision sans précédent intervient dans le sillage de l’épidémie de coronavirus, qui a vu le public du cinéma s’effondrer, les sorties majeures indéfiniment reportées et les chaînes de cinéma fermées jusqu’à l’été.

Bloodshot a été particulièrement touché par la pandémie. Dans ce qui pourrait être un gros drapeau rouge pour les prochaines sorties, le film n’a fait que 3,8 millions de dollars lors de sa première journée et 9,3 millions de dollars au cours de son premier week-end. Ce week-end a également été le plus bas chiffre d’affaires au box-office depuis octobre 1998, le public évitant naturellement les théâtres bondés.

Face à cette situation qui ne va certainement pas s’améliorer au cours des prochaines semaines, Sony Pictures s’est clairement rendu compte que la seule façon de récupérer le film est de l’obtenir sous forme numérique dès que possible humainement. Je pense que c’est aussi une décision intelligente. Pensez-y, il y a des millions de personnes prises au piège à la maison pour les prochaines semaines et elles auront faim de nouveaux trucs à regarder. Et qui sait, en tant que précurseur de cette version numérique rapide, il pourrait également être avantageux d’être en avance sur la courbe?

Bien sûr, Injecté de sang rejoint les dernières versions de The Hunt, The Invisible Man, Emma et Birds of Prey, qui seront toutes bientôt disponibles en location numérique de 48 heures. Il reste à voir si les prochaines sorties majeures comme Wonder Woman 1984 et Black Widow les rejoindront ou seront simplement reportées, mais nous le saurons assez tôt.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un nouveau territoire audacieux pour l’industrie cinématographique et un signe que nous sommes bien dans des eaux inexplorées. Qui sait, lorsque nous sortirons de l’autre côté, ce type de libération rapide pourrait même devenir la norme.