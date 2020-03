‘Bloodshot’ rentre tôt à la maison pour un achat numérique la semaine prochaine

La chasse et Injecté de sang sont sortis en salles le week-end dernier, ce qui leur donne quelques jours avant que la plupart des cinémas des États-Unis ne soient complètement fermés, et nous avons appris plus tôt cette semaine que The Hunt sera disponible en location numérique vendredi prochain. De même, nous avons appris aujourd’hui que Sony introduira Bloodshot dans les foyers 24 mars.

Vous pourrez acheter numériquement Bloodshot (lire l’avis de Meagan) pour 19,99 $.

“Sony Pictures est fermement attaché à l’exposition en salle et nous soutenons le fenêtrage”, a déclaré Tom Rothman de Sony. «Il s’agit d’une circonstance unique et extrêmement rare où les théâtres ont dû fermer à l’échelle nationale pour le plus grand bien et Bloodshot est brusquement indisponible sur tous les supports. Le public aura désormais la chance de posséder Bloodshot immédiatement et de le voir chez lui, où nous passons tous plus de temps. Nous sommes convaincus que, comme les autres entreprises durement touchées par le virus, les salles de cinéma rebondiront fortement et nous serons là pour les soutenir. »

vin Diesel étoiles aux côtés Guy Pearce, Eiza González et Sam Heughan.

Dans le film, réalisé par Dave Wilson…

«Sur la base de la bande dessinée la plus vendue, Vin Diesel incarne Ray Garrison, un soldat récemment tué au combat et ramené à la vie en tant que super-héros Bloodshot par la société RST. Avec une armée de nanotechnologies dans ses veines, il est une force imparable – plus forte que jamais et capable de guérir instantanément. Mais en contrôlant son corps, la société règne également sur son esprit et ses souvenirs. Maintenant, Ray ne sait pas ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais il est en mission pour le découvrir. “

Bloodshot a pu retirer 24 292 416 $ au box-office mondial. L’espoir était que le film relancerait l’univers cinématographique Valiant, mais cela semble peu probable pour le moment.