‘Bloodstained: Rituel du mode Roguelike de la nuit abandonné pour le mode Randomizer

Bien que ce soit l’un des objectifs de Kickstarter, Taché de sang: Rituel de la nuit Le réalisateur Koji Igarashi s’est rendu au Kickstarter officiel du projet pour dire aux fans que l’option Roguelike pour le jeu devait être abandonnée. À sa place, il y aura une nouvelle option Randomizer.

“L’un des buts promis pour le match était Roguelike”, explique Igarashi. “Malheureusement, le code qui a été créé au début du développement du jeu n’est pas actuellement compatible avec ce type de gameplay.”

L’option Randomizer, qui permet aux joueurs de choisir jusqu’à huit paramètres de jeu différents à randomiser pendant le jeu, se lancera gratuitement avec Zangetsu en tant que personnage jouable.

La mise à jour Kickstarter aborde également les prochaines mises à jour de la version Switch du jeu, «Content Parity» entre toutes les versions du jeu, ainsi que le mode Boss Revenge publié après la mise à jour Zangetsu susmentionnée.

Bloodstained: Ritual of the Night est maintenant disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.