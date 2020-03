Bloody Action Game ‘Curse of the Dead Gods’ sort en accès anticipé sur Steam

Si vous êtes d’humeur pour un roguelike avec beaucoup de plasma, Focus Home Interactive et Passtech Games ” Malédiction des dieux morts est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam.

Le jeu vous fait descendre dans un temple semblable à un labyrinthe, avec des pièges et des monstres. Tous à la recherche de richesses, d’immortalité et de puissance divine. Bien sûr, plus vous allez profondément, plus vous devenez puissant. Mais, comme on dit, tout a un prix.

La version Early Access de Curse of the Dead Gods comprend la «section Jaguar», qui est le premier des trois segments prévus du donjon, chaque section étant dédiée à un dieu différent.

«Tout au long de l’accès anticipé, nous prévoyons de faire des mises à jour mensuelles importantes, parallèlement à de plus petits correctifs environ chaque semaine. Certains d’entre eux peuvent être instables et utiliseront une branche spéciale pour que le jeu de base ne soit jamais dans un état désordonné », explique Passtech. “Des changements majeurs peuvent se produire et se produiront en fonction de vos commentaires, et nous sommes ravis de commencer.”

Curse of The Dead Gods verra également les versions PlayStation 4 et Xbox One, bien que l’on ne sache pas quand ces ports seront disponibles.