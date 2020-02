Bloody Dégoûtant et Fangoria unissent leurs forces sur le film d’horreur «Les sœurs de Samhain»!

J’espère que vous vous asseyez pour celui-ci …

Sanglant dégoûtant se prépare pour notre prochaine production, cette fois en équipe avec un studio de cinéma basé au Texas Cinestate et Fangoria sur l’horreur d’Halloween Les sœurs de Samhain.

Dans le film, un groupe d’amis doit faire équipe avec une sorcière la nuit d’Halloween pour empêcher un clan voyou de provoquer la fin du monde.

Il y a une équipe incroyablement excitante en place pour The Sisters of Samhain, qui a été écrite par Ben Collins & Luke Piotrowski, le duo derrière notre spin-off V / H / S, SiREN, ainsi que le thriller phénoménal de passage à l’âge adulte Super Dark Times. Collins et Piotrowski ont également vu leur The Night House, réalisé par David Bruckner, se vendre 12 millions de dollars à Searchlight au Sundance Film Festival.

Le duo refait équipe avec le réalisateur Gregg Bishop, qui a dirigé SiREN, ainsi que le micro-indie The Other Side et l’impressionnant Dance of the Dead.

Dallas Sonnier (Bone Tomahawk, VFW, The Standoff at Sparrow Creek, Satanic Panic, Puppet Master: Littlest Reich) & Amanda Presmyk (VFW, The Standoff at Sparrow Creek, Satanic Panic) produisent pour Cinestate et Fangoria, avec la destination finale de Craig Perry & Sheila Hanahan Taylor de photos pratiques produisant également avec Andy Cohen (Doué) de divertissement de catégorie A.

Tom Owen & Brad Miska (V / H / S, V / H / S / 2, Southbound, SiREN) produisent également avec le rédacteur en chef de Bloody Disgusting John Squires coproduction.

Adam Donaghey (Une histoire de fantôme), Phil Nobile Jr (Horror Noire) et Danielle Cox (The Standoff at Sparrow Creek) sont des producteurs exécutifs. David Guglielmo jette.

Le projet s’est concrétisé après des années de Fangoria & Bloody Disgusting cherchant à unir leurs forces pour produire un film.

Surveillez le casting dès son arrivée.