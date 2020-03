Bloody Full Trailer pour la deuxième saison de “Kingdom” de Netflix déborde de zombies affamés

Certains tomberont. Certains vont monter. Le sang coulera.

Des hordes voraces de morts-vivants sont à chaque coin de la bande-annonce complète de la deuxième saison de Netflix “Royaume», Publié aujourd’hui avant la première de la saison vendredi prochain.

La saison deux arrive 13 mars. Regardez la bande-annonce complète ci-dessous.

Dirigé par Kim Seong-hun, la série (la deuxième série coréenne originale de Netflix) se déroule à l’époque médiévale de Joseon en Corée, et elle raconte l’histoire d’un prince héritier qui est envoyé en mission suicide pour enquêter sur une mystérieuse peste qui se propage à travers son pays. La vérité menace le royaume, lorsqu’il découvre qu’il s’agit d’une épidémie atroce sous forme de zombies.

«À l’approche de l’hiver, la bataille entre les vivants et les morts-vivants à Joseon ne fait que commencer. La cour royale regorge de serpents, les zombies arrivent et le prince héritier a une nation à sauver. Le pire reste à venir, et tout le monde devra choisir son camp sans savoir à qui il peut vraiment faire confiance. »

Ju Ji-hoon, Ryu Seung-ryong, et Bae Doona étoile.

