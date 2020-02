Bloom Orlando Bloom tatoue le nom de son fils avec erreur

Orlando Bloom

L’acteur voulait tatouer son nom et sa date de naissance à Morse, mais ses fans lui ont montré une erreur.

L’hommage du tatouage du code Orlando Bloom Morse à son fils de neuf ans, Flynn, est mal orthographié.

L’acteur a dévoilé son nouveau tatouage plus tôt cette semaine, les fans étant d’abord confus sur ce que signifiait la combinaison apparemment aléatoire de points, de tirets et de lignes. Blague avec ses disciples sur la signification du design, qui présente également la date et l’heure de naissance de Flynn, la star a écrit: “Nouveau #tattoo, pouvez-vous deviner qui?”

Cependant, de nombreux fans de Bloom se sont précipités pour souligner que le tatouage était faux et épelait “Frynn” car un seul point manquait dans la deuxième lettre.

“Si le code Morse est censé épeler Flynn, alors il y a une erreur”, a écrit l’un d’eux. «C’est une belle idée et un beau tatouage. Mais si en fait c’est un code morse, je pense qu’il dit “Frynn”, pas “Flynn”, a ajouté un autre.

À la suite des commentaires, le tatoueur de Bloom, Balazs Bercsenyi, a visité Instagram pour partager une photo de lui avec l’acteur et a reconnu l’erreur.

Bloom n’est pas la seule étoile à avoir un visage rouge en raison d’une faute d’orthographe du tatouage. Ariana Grande a fait la une des journaux lorsqu’elle a décidé de se faire tatouer un tatouage japonais dans la paume de la main, destiné à lire 7 anneaux, pour promouvoir sa chanson du même nom, mais en fait traduite en “shichirin”, un style de barbecue Japonais

Pendant ce temps, Britney Spears espérait avoir le mot «mystérieux» encré sur sa hanche en caractères chinois, mais une erreur signifie qu’elle a effectivement le mot «étrange» tatoué. Et l’actrice Ashley Greene a mis en colère les nerds de la grammaire en tatouant “lifes a dance” sur son pied, sans l’apostrophe (la vie est une danse).