[Blu-ray Review] La chair pourrissante n’a jamais été aussi belle dans “The Beyond” de Fulci de Shameless Films

Un des Lucio FulciLes films les plus (in) célèbres ne sont pas étrangers aux sorties sur support physique, et sur le seul Blu-ray, L’au-delà a déjà été publié par Arrow Video en 2011 et Grindhouse Releasing en 2014. Tout comme les autres films de la trilogie non officielle “Gates of Hell” de Fulci, cependant, c’est l’une de ces anciennes normes que les gorehounds adorent, et quand vous commencez à parler de nouveaux scans et extras, eh bien … Shameless Screen Entertainment est là pour nous guider dans ce brouillard au-delà.

L’histoire est simple. Une jeune femme nommée Liza Merrill (Catriona MacColl) hérite d’un hôtel de Louisiane au passé sombre qui implique une chasse aux sorcières (chasse aux démonistes?) et à la chair fondante ouvrant l’une des sept portes de la mort. Les rénovations ont rouvert ce portail par inadvertance, prouvant que trouver des entrepreneurs fiables avant Yelp était vraiment un enfer sur Terre. Ce qui suit sont des cadavres à la fois décoratifs et réanimés, une série de traumatismes oculaires impressionnants que nous attendons de Fulci, une belle aveugle nommée Emily (Cinzia Monreale) qui voit plus que la plupart d’entre nous et qui a un chien-guide cool, et Eibon, l’un des plus grands ouvrages mortels et interdits de la littérature depuis le Necronomicon et le livre de sexe Goop. Ajouter dans un jeu David Warbecket vous avez une nuit mémorable.

Je suppose donc que j’ai étiré la vérité sur cette idée de «simple histoire»: l’au-delà a résisté à l’épreuve du temps en étant aussi cauchemardesque que l’onirique et aussi bizarre qu’horrible. Tout et plusieurs éviers de cuisine se trouvent dans le film, et chaque revisite est un régal car il y a toujours un nouveau couloir étrange à découvrir.

Shameless Films a fait le travail pour en faire une sortie intéressante pour les collectionneurs de longue date et les nouveaux fans en fournissant un nouveau balayage 2k, et le film est présenté en HD 1080p et son rapport d’aspect original de 2,35: 1. Il est beau même par rapport au beau travail de Grindhouse, et il garde l’apparence chaleureuse et le grain du film intacts, respectant également les extérieurs distinctifs de la Louisiane, les séquences oniriques et les terreurs plus surnaturelles. La chair pourrie, elle aussi, n’a jamais été aussi belle.

Particularités

L’une des nouvelles fonctionnalités spéciales les plus intrigantes est le choix de quatre options de prologue différentes en matière de couleur. Vous avez le ton sépia par défaut auquel la plupart d’entre nous sont habitués; noir et blanc; ton sépia sur la couleur (pensez-y comme un look sépia ultra-concentré et plus lumineux) et ce que je pense personnellement le mieux, la version originale de la séquence de caméra couleur tirée par Sergio Salvati. Il existe une trame de fond pour les versions incluses, une option de lecture rapide pour chacune et une fonctionnalité distincte qui lit les quatre versions en même temps tout au long du prologue. Ils sont intéressants à comparer en une seule séance et également un ajout amusant à parcourir à chaque fois que vous revoyez le film.

Le reste des nouveaux extras propose de nouvelles interviews produites par les productions vidéo italiennes Freak-O-Rama, qui ont travaillé avec Grindhouse, Severin, Blue Underground, 88 Films, Scorpion Releasing et plus encore. Sont inclus:

Meurtre, ils ont écrit: Travailler avec Lucio Fulci: une conversation avec Giorgio Mariuzzo (13 min) – Un souvenir agréable avec le scénariste et collaborateur fréquent de Fulci.

Arachnophobie: entretien avec Michele Mirabella – Courant un peu moins d’une demi-heure, c’est un discours animé de l’acteur alors qu’il donne un peu de l’histoire de sa carrière, comment Fulci l’a trouvé pour le rôle, en tant que touriste à la Nouvelle-Orléans et d’autres histoires amusantes sur le plateau .

Lucio Fulci sur le plateau – Moins de deux minutes de séquences vidéo de qualité caméscope de Fulci sur le tournage de Demonia dans une courte interview. En italien sans sous-titres

Emily’s Eyes: entretien avec Cinzia Monreale – Un peu plus de 15 minutes, c’est une merveilleuse conversation avec l’actrice emblématique au contact lacté racontant à quel point elle s’est amusée dans sa carrière d’actrice et en travaillant avec Fulci. Remarque importante: elle semble vieillir un an tous les 20 ans mais ne propose pas de conseils de soin, alors gardez cela à l’esprit.

Toutes les interviews sont en italien avec des sous-titres en anglais.

Les deux commentaires inclus sont extraits de NoShame Film. Le commentaire avec le directeur de la photographie Sergio Salvati, modéré par Paolo Alviero, est en italien et contient des sous-titres anglais.

La sortie de la région 2 de Shameless Films a éclaté dans notre dimension et sur les tablettes le 13 janvier 2020.