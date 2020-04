[Blu-ray Review] ‘Xtro 3: Watch the Skies’ est un plaisir de science-fiction à petit budget des années 90

Avant de plonger dans cette critique, je pense qu’il y a quelque chose que je devrais parfaitement clarifier – ce n’était pas le film que je pensais être assis pour regarder. Je pensais que j’allais regarder Xtro, c’est ce que je pensais Syndrome du vinaigre libérait. Et j’en étais très excité. Xtro est l’un de ces angles morts que je sais que les gens adorent, mais je n’ai tout simplement pas pu voir.

Comme vous l’avez peut-être deviné d’après le titre de cette critique, je n’ai pas regardé Xtro mais plutôt Xtro 3: Regardez le ciel. Le fait que j’ai fini par regarder un film différent de ce que j’avais prévu n’a aucune incidence sur ma critique – j’ai remarqué pendant le générique d’ouverture, donc ce n’est pas comme si j’étais confus tout le temps. C’était juste un moment amusant que j’avais envie de partager.

Xtro 3 ouvre ses portes dans un motel de bidonville avec une réunion entre le lieutenant Martin Kirn (Sal Landi) et un journaliste. Kirn a connu des jours meilleurs, ne ressemblant plus à un lieutenant décoré, et il a convoqué cette réunion secrète pour faire connaître son histoire au public. Son histoire est celle de sa dernière mission militaire – conduisez une équipe de marines dans une île déserte et récupérez tout ce que les États-Unis auraient pu y laisser après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Dans votre film d’action standard, ce serait la partie où Kirn reconstitue son groupe de chiffons prêt à assumer cette mission. Vous savez, un tas de canons lâches auxquels on ne peut pas faire confiance, mais finalement ils font le travail. Pour Kirn, cependant, ce n’est pas tout à fait ce qui se passe. Il est coincé avec un tas de inadaptés, bien sûr, mais ce n’est pas parce qu’ils sont du type incontrôlable. Ils sont vraiment mauvais. Pas de matériel militaire. Et quand Kirn objecte, on lui dit que c’est tout ce qu’il obtient et qu’il doit le faire fonctionner.

Kirn, sous la direction de l’homme qui a appelé les coups de feu, le capitaine Fetterman (Andrew Divoff), mène l’équipe sur l’île. Dès l’instant où ils ont mis le pied sur cette longue terre déserte, il devient clair que quelque chose se passe. Fetterman cache quelque chose et Kirn apprend pourquoi cette équipe a été présélectionnée – ils sont tous consommables.

L’équipe pense qu’elle ne cherche que des fournitures laissées derrière, principalement des armes. Mais lorsque l’équipe a fouillé l’île, elle a réalisé qu’elle n’était pas simplement utilisée comme base militaire. C’était une prison, un centre de test, abritant des secrets innommables, et Fetterman a toutes les connaissances internes.

Leurs découvertes incluent un homme seul qui vit en quelque sorte sur l’île depuis des années, tout seul. Comment et pourquoi il est arrivé là-bas est inconnu. Mais Fetterman le veut mort. Dans des circonstances normales, ce serait la principale découverte. Ce ne sont pas des circonstances normales.

Une recherche plus approfondie révèle de vieux films documentant des expériences militaires sur un étranger. Le comportement est pour le moins inhumain, et les images montrent que si un étranger est soumis à des expériences brutales, un autre est obligé de regarder. Et c’est là qu’ils se rendent compte que l’autre extraterrestre est toujours sur l’île et qu’il veut se venger.

Xtro 3: Watch the Skies est un film B des années 90 à petit budget dans le vrai sens du terme. C’est bon marché, idiot et ça n’a pas beaucoup de sens. Et pourtant, c’est indéniablement charmant. Il y a des effets pratiques et des marionnettes. Encore une fois, pas cher, mais charmant. L’étranger est un peu maladroit et maladroit, mais cela fonctionne.

Il y a aussi une ambiance de film noir bizarre. Pas du tout dans le style visuel, mais avec la narration de voix off et la façon dont Landi la gère. Personne en particulier ne vient à l’esprit, mais on dirait qu’il a été influencé par un détective des années 50 en noir et blanc.

Et au milieu de toutes ces maladresses, il y a des commentaires sur la façon dont le gouvernement et l’armée américains fonctionnent. Est-ce intentionnel? Je ne suis pas sûr. Mais il y a beaucoup ici sur la façon dont les États-Unis sont prêts à sacrifier la vie de civils innocents et de membres de l’armée décorés afin de couvrir leurs propres crimes horribles. C’est un sentiment qui sera toujours pertinent.

Certains morceaux de casting amusants incluent Jim Hanks en tant que soldat Friedman là-bas pour fournir le soulagement comique et un jeune Martin Starr dans un bref rôle.

Particularités:

• «Gagner et perdre» – une entrevue avec le réalisateur Harry Bromley Davenport

Ceci est une interview extrêmement amusante avec Davenport. Il est parfaitement conscient des défauts du film et un peu surpris, les gens en parlent toujours, mais il n’en a pas du tout honte. Son attitude dit essentiellement: “Hé, ce n’est pas un grand film, mais c’est une chose que j’ai faite et c’était amusant.” Il partage de bonnes histoires sur le travail avec l’écrivain Daryl Haney, et parle également de sa carrière en général et de ce que c’était de tourner un film aux États-Unis pour la première fois. L’écoute de Davenport m’a fait apprécier davantage le film.

• «Agir comme un écrivain» – une entrevue avec l’écrivain / acteur Daryl Haney

Haney a eu une carrière intéressante. Il a écrit et joué dans Daddy’s Boys de Joe Minion, puis est tombé sur le concert de scénariste du vendredi 13 mai, partie VII: Le sang neuf, et depuis ce fut un voyage excitant et étrange. Haney parcourt sa carrière, le théâtre et l’écriture, plongeant ici et là dans de petites histoires avant de parler de sa relation avec Davenport. À un moment donné, il mentionne à quel point il déteste Steven Spielberg. C’est une interview amusante.

• Nouvellement numérisé et restauré en 2k à partir de son négatif 35 mm

Il s’agit d’une version de Vinegar Syndrome, bien sûr, elle a l’air incroyable! Ces mecs ne plaisantent pas. Il s’agit d’un autre film qui aurait facilement pu être perdu pour disparaître dans l’obscurité, mais VS est entré, a restauré le négatif de la caméra 35 mm et a livré un produit magnifique.

Autres caractéristiques et spécifications spéciales…

• Remorque d’origine

• Illustration de couverture réversible

• Sous-titres SDH en anglais

• Combo Blu-ray / DVD gratuit pour la région

Vous saurez tout de suite si Xtro 3: Watch the Skies est pour vous. Et si vous êtes quelqu’un qui achète régulièrement des versions de Vinegar Syndrome, alors je peux dire en toute sécurité que c’est probablement pour vous. C’est certainement quelque chose pour moi. C’est le type de film que vous louez dans votre vidéothèque locale sur VHS ou tombez tard le soir sur le câble et soyez heureux de l’avoir fait. Appelez quelques amis (quand c’est sûr de le faire!), Commandez une pizza et passez un bon moment. Bien sûr que je l’ai fait.

Xtro 3: Watch the Skies est maintenant disponible sur Blu-ray à partir de Vinegar Syndrome.