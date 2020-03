‘Blue Bloods’ connaît une croissance spectaculaire de CBS

‘Shark Tank’ continue d’augmenter en nombre de téléspectateurs sur ABC, après son retour réussi la semaine dernière. La série policière «Lincoln Rhyme: Hunting the Bone Collector» et se développe également légèrement sur NBC Les remplacements CW fonctionnent bien, mettant en évidence les données d’audience de ‘Penn & Teller: Fool Us’, qui dépasse 800 000 spectateurs.

‘Hawaii 5.0’ continue de grimper en audience et touche déjà les sept millions de téléspectateurs sur CBS. Mais la hausse la plus forte des étoiles de vendredi soir dans le nouvel épisode de «Blue Bloods» dans la même chaîne, qui croît de plus de deux millions de téléspectateurs par rapport à sa diffusion de la semaine précédente. ’20 / 20 ‘n’est pas loin derrière et connaît une croissance significative d’un million de téléspectateurs sur ABC.

Adultes de 18 à 49 ans

ABC: 0,7 / 4

Renard: 0,7 / 4

CBS: 0,6 / 3

NBC: 0,5 / 3

Le CW: 0,1 / 1

ABC

08h00 – «Shark Tank»: 4 375 000 [0,8/5] (1er)

09h00 – ’20 / 20 ‘(21h-23h): 4345000 [0,7/4] (2e)

Renard

08h00 – ‘WWE Friday Night SmackDown’ (20h-22h): 2453000 [0,7/4] (2e)

CBS

08h00 – «MacGyver»: 5 645 000 [0,6/4] (3e)

09h00 – «Hawaii Five-O»: 6 905 000 [0,7/4] (1er)

10h00 – «Blue Bloods»: 7 305 000 [0,6/3] (2e)

NBC

08h00 – «Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector»: 3 710 000 [0,5/3] (4e)

09h00 – ‘Dateline’ (21h-23h): 3.760.000 [0,6/3] (4e)

Le CW

08h00 – «Penn & Teller: Fool Us» (remplacement): 840 000 [0,2/1] (5e)

09h00 – «À qui appartient-elle de toute façon?»: 575 000 [0,1/1] (5e)

