Blue Demon Jr. pourrait avoir sa propre série sur Disney +!

Depuis des temps immémoriaux, la lutte nous a donné de vrais héros de chair et de sang. Les combattants ont été les protagonistes de films, de séries et même de bandes dessinées dans lesquels nous pouvons voir la lutte éternelle entre le bien et le mal. Au niveau international, la pancréas mexicaine est l’une des plus reconnues et cette nouvelle que nous vous donnerons est synonyme de celle l’héritier du démon bleu azul », Blue Demon Jr. pourrait avoir une série sur la nouvelle plateforme domestique de Mickey Mouse, Disney +.

Selon Deadline, les dirigeants du service de streaming ont ordonné au pilote de uune série intitulée Ultra Violet & Blue Demon, qui sera produite et mise en vedette par le combattant mexicain lui-mêmeet écrit par Dan Hernandez et Benji Samit (les créateurs du scénario du détective Pikachu).

Si à ce stade, vous vous demandez de quoi parlera cette série, ne soyez pas impoli car nous dissiperons tous vos doutes. Selon la même source l’histoire se concentrera sur Violet, une fille de 13 ans qui – dans le plus pur style du chapeau de tri Harry Potter -, Elle est choisie par un vieux masque pour devenir le successeur de son oncle, le célèbre combattant Blue Demon Jr, qui est secrètement aussi un super-héros.

Tout au long des chapitres, nous verrons comment Violet commencera sa formation de héros et de combattante aux côtés du démon bleu Azul »alors qu’elle devra faire face aux situations typiques de l’adolescence comme l’école, les amis, le garçon qu’il aime, et en train de mûrir et de combattre un méchant méchant.

Le pilote a un feu vert, cependant, ils ne peuvent toujours pas trouver la fille qui peut apparaître avec Blue Demon Jr.. Pour avoir le protagoniste la production de la série pourrait commencer dans quelques mois à Los Ángeles. Sans aucun doute C’est une approche intéressante de la lutte mexicaine pour les nouvelles générations Et quelle meilleure façon de le faire qu’avec l’une des plus grandes idoles de notre pays.