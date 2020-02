Blue Ivy Carter, Beyonce et Lizzo parmi les meilleurs gagnants

Voir les meilleurs gagnants des NAACP Image Awards



Samedi soir, les 51e NAACP Image Awards ont débuté alors que l’organisation continuait sa tradition d’honorer des artistes, des artistes et des créateurs de couleurs exceptionnels au cours de la dernière année. Cette fois-ci, les plus grands honneurs ont été décernés à Rihanna, dont le travail philanthropique lui a valu le prix du président, Lizzo, qui a remporté le prix du meilleur artiste de l’année, et même Blue Ivy Carter, qui a remporté son premier prix pour Outstanding Duo, groupe ou collaboration, partageant la victoire avec sa mère, Beyoncé, Saint JHN et Wizkid.

L’actrice et productrice Ailleurs Marsai Martin a passé une soirée fructueuse alors que la prodige de 15 ans a remporté des victoires pour une actrice de soutien exceptionnelle dans un film et une performance révolutionnaire dans un film pour son petit premier grand mouvement en plus de l’actrice de soutien exceptionnelle dans un Série comique et performance exceptionnelle par un jeune pour son rôle dans Black-ish.

Découvrez la liste complète des gagnants du NAACP Image Award ci-dessous:

DIVERTISSEUR DE L’ANNÉE

Angela Bassett

Billy Porter

Lizzo: GAGNANT

Regina King

Tyler Perry

CATÉGORIES D’IMAGES EN MOUVEMENT

Film exceptionnel

“Dolemite est mon nom” (Netflix)

«Harriet» (Fonctionnalités de mise au point)

«Just Mercy» (Warner Bros. Pictures): GAGNANT

«Queen & Slim» (Universal Pictures)

«Nous» (Universal Pictures)

Acteur exceptionnel dans un film

Chadwick Boseman – «21 ponts» (STX Films)

Daniel Kaluuya – «Queen & Slim» (Universal Pictures)

Eddie Murphy – «Dolemite est mon nom» (Netflix)

Michael B. Jordan – «Just Mercy» (Warner Bros. Pictures): GAGNANT

Winston Duke – «Nous» (Universal Pictures)

Actrice exceptionnelle dans un film

Alfre Woodard – «Clémence» (néon)

Cynthia Erivo – «Harriet» (Focus Features)

Jodie Turner-Smith – «Queen & Slim» (Universal Pictures)

Lupita Nyong’o – «Nous» (Universal Pictures): GAGNANT

Naomie Harris – «Noir et bleu» (Screen Gems / Sony Pictures)

Acteur de soutien exceptionnel dans un film

Jamie Foxx – «Just Mercy» (Warner Bros. Pictures): GAGNANT

Leslie Odom, Jr. – «Harriet» (Focus Features)

Sterling K. Brown – «Vagues» (A24)

Tituss Burgess – «Dolemite est mon nom» (Netflix)

Wesley Snipes – «Dolemite est mon nom» (Netflix)

Actrice de soutien exceptionnelle dans un film

Da’Vine Joy Randolph – “Dolemite est mon nom” (Netflix)

Janelle Monáe – «Harriet» (Focus Features)

Jennifer Lopez – «Hustlers» (STX Films)

Marsai Martin – «Little» (Universal Pictures): GAGNANT

Octavia Spencer – «Luce» (néon)

Des performances exceptionnelles en cinéma

Cynthia Erivo – «Harriet» (Focus Features)

Jodie Turner-Smith – «Queen & Slim» (Universal Pictures)

Marsai Martin – «Little» (Universal Pictures): GAGNANT

Rob Morgan – «Just Mercy» (Warner Bros. Pictures)

Shahadi Wright Joseph – «Nous» (Universal Pictures)

Distribution d’ensemble exceptionnelle dans un film

“Dolemite est mon nom” (Netflix)

«Harriet» (Fonctionnalités de mise au point)

«Just Mercy» (Warner Bros. Pictures): GAGNANT

«Queen & Slim» (Universal Pictures)

«Nous» (Universal Pictures)

Meilleur film indépendant

«Clémence» (néon)

«Dolemite est mon nom» (Netflix): GAGNANT

«Luce» (néon)

«Queen & Slim» (Universal Pictures)

“Le garçon qui a exploité le vent” (Netflix)

Performances exceptionnelles de voix hors champ (télévision ou film)

Alfre Woodard – «Le Roi Lion» (Walt Disney Studios)

Donald Glover – «Le Roi Lion» (Walt Disney Studios)

James Earl Jones – «Le Roi Lion» (Walt Disney Studios): GAGNANT

Lupita Nyong’o – «Serengeti» (Discovery Channel)

Sterling K. Brown – «Frozen II» (Walt Disney Studios)

CATÉGORIES DE TÉLÉVISION

Série de comédie exceptionnelle

«Ballers» (HBO)

«Black-ish» (ABC): GAGNANT

«Chers Blancs» (Netflix)

«Adulte» (forme libre)

«Le quartier» (CBS)

Acteur exceptionnel dans une série comique

Anthony Anderson – «black-ish» (ABC): GAGNANT

Cedric The Entertainer – «Le quartier» (CBS)

Don Cheadle – «Black Monday» (Showtime)

Dwayne Johnson – «Ballers» (HBO)

Tracy Morgan – “Le dernier O.G.” (SCT)

Actrice exceptionnelle dans une série comique

Logan Browning – «Chers Blancs» (Netflix)

Jill Scott – «First Wives Club» (BET +)

Tiffany Haddish – “Le dernier O.G.” (SCT)

Tracee Ellis Ross – «black-ish» (ABC): GAGNANT

Yara Shahidi – «adulte» (forme libre)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique

Andre Braugher – «Brooklyn Nine-Nine» (NBC)

Deon Cole – «black-ish» (ABC): GAGNANT

Laurence Fishburne – «black-ish» (ABC)

Terry Crews – «Brooklyn Nine-Nine» (NBC)

Tituss Burgess – «Kimmy Schmidt incassable» (Netflix)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique

Halle Bailey – «adulte» (forme libre)

Loretta Devine – «Réunion de famille» (Netflix)

Marsai Martin – «black-ish» (ABC): GAGNANT

Regina Hall – «Black Monday» (Showtime)

Tichina Arnold – «Le quartier» (CBS)

Série dramatique exceptionnelle

«Parrain de Harlem» (EPIX)

«Greenleaf» (PROPRE): GAGNANT

«Queen Sugar» (PROPRE)

“Le Chi” (Showtime)

«Watchmen» (HBO)

Acteur exceptionnel dans une série dramatique

Billy Porter – «Pose» (FX Networks)

Forest Whitaker – «Parrain de Harlem» (EPIX)

Kofi Siriboe – «Queen Sugar» (OWN)

Omari Hardwick – «Power» (Starz): GAGNANT

Sterling K. Brown – «C’est nous» (NBC)

Actrice exceptionnelle dans une série dramatique

Angela Bassett – «9-1-1» (FOX): GAGNANTE

Regina King – «Watchmen» (HBO)

Rutina Wesley – «Queen Sugar» (PROPRE)

Simone Missick – «All Rise» (CBS)

Viola Davis – «Comment s’en tirer avec le meurtre» (ABC)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique

Delroy Lindo – «Le bon combat» (CBS All Access)

Giancarlo Esposito – «Parrain de Harlem» (EPIX)

Harold Perrineau – «Claws» (TNT): GAGNANT

Nigél Thatch – «Parrain de Harlem» (EPIX)

Wendell Pierce – «Tom Clancy’s Jack Ryan» (Prime Video)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique

C.C.H. Pounder – «NCIS: New Orleans» (CBS)

Lynn Whitfield – «Greenleaf» (PROPRE): GAGNANTE

Lyric Ross – «C’est nous» (NBC)

Susan Kelechi Watson – «C’est nous» (NBC)

Tina Lifford – «Queen Sugar» (PROPRE)

Film télévisé exceptionnel, série limitée ou spécial dramatique

“American Son” (Netflix)

«Être Mary Jane» (BET Networks)

«Native Son» (HBO)

«True Detective» (HBO)

«Quand ils nous voient» (Netflix): GAGNANT

Acteur exceptionnel dans un téléfilm, une série limitée ou un dramatique spécial

Caleel Harris – «Quand ils nous voient» (Netflix)

Ethan Henry Herisse – «Quand ils nous voient» (Netflix)

Idris Elba – «Luther» (BBC America)

Jharrel Jerome – «Quand ils nous voient» (Netflix): GAGNANT

Mahershala Ali – «True Detective» (HBO)

Actrice exceptionnelle dans un téléfilm, une série limitée ou un dramatique spécial

Aunjanue Ellis – «Quand ils nous voient» (Netflix)

Gabrielle Union – «Being Mary Jane» (Réseaux BET)

Kerry Washington – «American Son» (Netflix)

Niecy Nash – «Quand ils nous voient» (Netflix): GAGNANT

Octavia Spencer – «Truth Be Told» (Apple TV Plus)

Nouvelles / informations exceptionnelles (série ou spécial)

«Pushout: La criminalisation des filles noires dans les écoles» (PBS)

«Surviving R. Kelly» (à vie)

«The Breakfast Club» (Re)

«L’histoire de Dieu avec Morgan Freeman» (National Geographic)

«Unsung» (TV One): GAGNANT

Série Talk exceptionnelle

«Red Table Talk» (Facebook Watch): GAGNANT

“The Daily Show avec Trevor Noah” (Comedy Central)

«Le vrai» (syndiqué)

«La boutique: sans interruption» (HBO)

«The Tamron Hall Show» (Syndiqué)

Programme de réalité exceptionnelle / Série de compétitions de réalité / Game Show

«Iyanla: réparer ma vie» (OWN)

«Lip Sync Battle» (Paramount Network)

“Rhythm + Flow” (Netflix): GAGNANT

«Sunday Best» (BET Networks)

«The Voice» (NBC)

Variété exceptionnelle (série ou spéciale)

“2019 Black Girls Rock!” (Réseaux BET)

«Dave Chappelle: Sticks & Stones» (Netflix)

«Retrouvailles: un film de Beyoncé» (Netflix): GAGNANT

«Saturday Night Live» (NBC)

“Wanda Sykes: Not Normal” (Netflix)

Programme pour enfants exceptionnels

«Doc McStuffins» (Disney Junior)

«Réunion de famille» (Netflix): GAGNANT

“Guide de Kevin Hart sur l’histoire des Noirs” (Netflix)

“Marvel’s Avengers: Black Panther’s Quest” (Disney XD)

«Motown Magic» (Netflix)

Performance exceptionnelle d’un jeune (série, spécial, téléfilm ou série limitée)

Caleel Harris – «Quand ils nous voient» (Netflix)

Lonnie Chavis – «C’est nous» (NBC)

Lyric Ross – «C’est nous» (NBC)

Marsai Martin – «black-ish» (ABC): GAGNANT

Miles Brown – «noir-ish» (ABC)

Hôte exceptionnel dans une causerie ou des nouvelles / informations (série ou spécial) – Individuel ou ensemble

Angela Rye – «Jeunes surdoués et fauchés: un hôtel de ville BET» (BET Networks)

Jada Pinkett Smith – «Red Table Talk» (Facebook Watch): GAGNANT

Lester Holt – «NBC Nightly News avec Lester Holt» (NBC)

Trevor Noah – «Le spectacle quotidien avec Trevor Noah» (Comedy Central)

Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin, Meghan McCain, Abby Huntsman, Ana Navarro – «The View» (ABC)

Hôte exceptionnel dans une compétition de réalité / réalité, un jeu télévisé ou une variété (série ou spécial) – individuel ou ensemble

Iyanla Vanzant – «Iyanla: réparer ma vie» (OWN)

LL Cool J – «Lip Sync Battle» (Paramount Network)

Regina Hall – «2019 BET Awards» (Réseaux BET)

Steve Harvey – «Celebrity Family Feud» (ABC): GAGNANT

Wayne Brady – «Faisons un marché» (CBS)

Performance d’invité exceptionnelle dans une série comique ou dramatique

Blair Underwood – «Dear White People» (Netflix)

David Alan Grier – «Queen Sugar» (OWN)

Kelly Rowland – «American Soul» (BET Networks): GAGNANT

MAJEUR. – «STAR» (FOX)

Sanaa Lathan – «L’Affaire» (Showtime)

CATÉGORIES DOCUMENTAIRES

Documentaire exceptionnel (film)

«Miles Davis: Naissance du cool» (Eagle Rock Entertainment)

“Le parrain noir” (Netflix)

«L’Apollon» (HBO)

“Toni Morrison: Les pièces que je suis” (Magnolia Pictures): GAGNANT

“True Justice: la lutte de Bryan Stevenson pour l’égalité” (HBO)

Documentaire exceptionnel (télévision – série ou spécial)

“Free Meek” (Prime Video)

«Hitsville: The Making of Motown» (Showtime): GAGNANT

«Retrouvailles: un film de Beyoncé» (Netflix)

«Martin: l’héritage d’un roi» (BET Networks)

“ReMastered: Les deux meurtres de Sam Cooke” (Netflix)

CATÉGORIES D’ÉCRITURE

Écriture exceptionnelle dans une série comique

Cord Jefferson – «The Good Place» – Tinker, Tailor, Demon, Spy (NBC): GAGNANT

Gloria Calderon Kellett, Mike Royce – «Un jour à la fois» – Ghosts (Netflix)

Jason Kim – «Barry» – Passé = Présent x Futur hier (HBO)

Karen Gist, Peter Saji – “Mixte-ish” – Laissez vos cheveux vers le bas (ABC)

Trevor Noah – «The Daily Show with Trevor Noah» – Steve King’s Comments Meet Trevor Noah: Racism Detective (Comedy Central)

Écriture exceptionnelle dans une série dramatique

Ava DuVernay, Michael Starrbury – «Quand ils nous voient» – Quatrième partie (Netflix)

Damon Lindelof, Cord Jefferson – «Watchmen» – L’être extraordinaire (HBO)

Nichelle Tramble Spellman – «Truth Be Told» – Monster (Apple TV +): GAGNANT

Nkechi Okoro Carroll – «All American» – Hussle & Motivate (The CW)

Pat Charles – “Black Lightning” – Le livre des secrets: Chapitre un: fils prodigue (The CW)

Écriture exceptionnelle dans un film (télévision)

Cas Sigers-Beedles – «Twas the Chaos Before Christmas» (BET)

Melissa Bustamante – «Une chanson d’hiver de Noël» (à vie)

Patrik-Ian Polk – «Être Mary Jane» (Réseaux BET)

Parcs Suzan-Lori – «Native Son» (HBO): GAGNANT

Yvette Nicole Brown – «Always a Bridesmaid» (BET Networks) Communiqué de presse des 51e NAACP Image Awards

Écriture exceptionnelle dans un film (film)

Chinonye Chukwu – «Clémence» (néon)

Destin Daniel Cretton, Andrew Lanham – «Just Mercy» (Warner Bros. Pictures)

Doug Atchison – «Brian Banks» (rue Bleeker et ShivHans)

Jordan Peele – «Us» (Universal Pictures): GAGNANT

Kasi Lemmons, Gregory Allen Howard – «Harriet» (Focus Features)

DIRECTION DES CATÉGORIES

Réalisation exceptionnelle dans une série comique

Anya Adams – “GLOW” – Outward Bound (Netflix): GAGNANT

Justin Tipping – «Black Monday» -7042 (Showtime)

Ken Whittingham – «Atypique» – Road Rage Paige (Netflix)

Randall Winston – «Grace et Frankie» – La pharmacie (Netflix)

Shaka King – «Shrill» – Piscine (Hulu)

Réalisation exceptionnelle dans une série dramatique

Ava DuVernay – «Quand ils nous voient» – Quatrième partie (Netflix)

Carl H. Seaton, Jr. – «Snowfall» – Hérissons (FX Networks)

Curtis “50 Cent” Jackson – “Power” – Forgot About Dre (STARZ): GAGNANT

Debbie Allen – «Grey’s Anatomy» – Silence toutes ces années (ABC)

Jet Wilkinson – “Le Chi” – Le Scorpion et la grenouille (Showtime)

Réalisation exceptionnelle dans un film (télévision)

Codie Elaine Oliver – «Black Love» (OWN)

Janice Cooke – «Je suis l’enfant de Sombody: l’histoire de Regina Louise (à vie)

Kenny Leon – “American Son” (Netflix)

Rashid Johnson – «Native Son (HBO): GAGNANT

Russ Parr – «L’histoire de Bobby Debarge» (TV One)

Réalisation exceptionnelle dans un film (film)

Chiwetel Ejiofor – «Le garçon qui a exploité le vent» (Netflix): GAGNANT

Jordan Peele – «Nous» (Universal Pictures)

Kasi Lemmons – «Harriet» (Focus Features)

Mati Diop – “Atlantics” (Les Films du Bal Présents en Coproduction avec Cinekap et Frakas Productions en Coproduction avec Arte France Cinéma et Canal + International pour Netflix)

Reginald Hudlin – «Le parrain noir» (Netflix)

Album exceptionnel

«Cuz I Love You» – Lizzo (Nice Life Records / Atlantic Records)

«Retrouvailles: l’album live» – Beyoncé (Parkwood Entertainment / Columbia Records): GAGNANT

«Je connaissais H.E.R.» – SA. (RCA Records)

«Carnet de croquis» – Fantasia (Rock Soul Inc./BMG)

«Digne» – India.Arie (India.Arie Inc./BMG)

Nouvel artiste exceptionnel

Ari Lennox (Dreamville / Interscope Records)

Lil Nas X (Columbia Records): GAGNANT

Lucky Daye (Keep Cool / RCA Records)

Mahalia (Burkmar / Warner Music UK)

Mykal Kilgore (Musique affective)

Artiste masculin exceptionnel

Bruno Mars (Atlantic Records): GAGNANT

Khalid (RCA Records)

Lil Nas X (Columbia Records)

MAJEUR. (BOE Music Group / EMPIRE)

PJ Morton (Dossiers Morton)

Artiste féminine exceptionnelle

Beyoncé (Parkwood Entertainment / Columbia Records): GAGNANT

Fantasia (Rock Soul Inc./BMG)

SA. (RCA Records)

India.Arie (India.Arie Inc./BMG)

Lizzo (Nice Life Records / Atlantic Records)

Chanson exceptionnelle – Traditionnel

«Assez» – Fantasia (Rock Soul Inc./BMG)

«Jerome» – Lizzo (Nice Life Records / Atlantic Records)

«Spirit» – Beyoncé (Parkwood Entertainment / Columbia Records): GAGNANT

«Stand Up» – Cynthia Erivo (Back Lot Music)

«Steady Love» – India.Arie (India.Arie Inc./BMG)

Chanson exceptionnelle – Contemporain

«Avant de partir» – Beyoncé (Parkwood Entertainment / Columbia Records): GAGNANT

«Endroit dur» – H.E.R. (RCA Records)

«Juice» – Lizzo (Nice Life Records / Atlantic Records)

«Talk» – Khalid (RCA Records)

«Motivation» – Normani (Keep Cool / RCA Records)

Duo, groupe ou collaboration exceptionnel

«Brown Skin Girl» – Blue Ivy, Saint Jhn, Beyoncé et Wizkid (Parkwood Entertainment / Columbia Records): GAGNANT

«Pas de guidage» – Chris Brown feat. Drake (Chris Brown Entertainment / RCA Records)

“Say So” – PJ Morton feat. JoJo (Morton Records / EMPIRE)

“Bébé au beurre de karité” – Ari Lennox feat. J. Cole (Dreamville / Interscope Records)

“Montrez-moi l’amour” – Alicia Keys feat. Miguel (RCA Records)

Album de jazz exceptionnel

«Carib» – David Sanchez (Ropeadope)

«Centre du cœur» – Najee (Shanachie)

«Love & Liberation» – Jazzmeia Horn (Concord Jazz): GAGNANT

«SoulMate» – Nathan Mitchell (Enm Music Group)

“Le rêve est vous: Vanessa Rubin chante Tadd Dameron” – Vanessa Rubin (Vanessa Rubin)

Gospel / chant chrétien exceptionnel (traditionnel ou contemporain)

«Je l’ai fait» – John P. Kee feat. Zacardi Cortez (Kee Music Group / Entertainment One)

“Rires” – Bebe Winans feat. Korean Soul (Regimen Records)

«Love Theory» – Kirk Franklin (Fo Yo Soul Records / RCA Records): GAGNANT

«Pas encore» – Donnie McClurkin (Camdon Music / RCA Inspiration)

«Victoire» – The Clark Sisters (Karew Records / Motown Gospel / Capitol CMG)

Vidéo musicale / album visuel exceptionnel

«Endroit dur» – H.E.R. (RCA Records)

«Juice» – Lizzo (Nice Life Records / Atlantic Records): GAGNANT

«Pas de guidage» – Chris Brown feat. Drake (Chris Brown Entertainment / RCA Records)

«Steady Love» – India.Arie (India.Arie Inc./BMG)

«Talk» – Khalid (RCA Records)

Album de bande son / compilation exceptionnel

«Harriet (Bande originale du film)» – Terence Blanchard (Back Lot Music)

«Queen & Slim The Soundtrack» – Artistes variés (Motown Records)

«Le Roi Lion: le cadeau» – Beyoncé avec divers artistes (Parkwood Entertainment / Columbia Records): GAGNANT

«Bande originale du film d’animation Le Roi Lion» – Artistes variés (Walt Disney Records)

«Nous (Bande originale du film)» – Michael Abels (Back Lot Music)

Oeuvre littéraire exceptionnelle – Fiction

«Nouvelles filles d’Afrique» – Margaret Busby (HarperCollins Publishers)

«Out of Darkness, Shining Light» – Petina Gappah (Simon et Schuster)

«Le rouge à l’os» – Jacqueline Woodson (Riverhead Books PRH)

«The Revisioners» – Margaret Wilkerson Sexton (Counter Point Press): GAGNANT

«La danseuse de l’eau» – Ta-Nehisi Coates (One World)

Oeuvre littéraire exceptionnelle – Ouvrages documentaires

«Respirer: une lettre à mes fils» – Dr. Imani Perry (Beacon Press)

«Stony the Road: Reconstruction, White Supremacy et the Rise of Jim Crow» – Henry Louis Gates, Jr. (Penguin Press)

«La source de l’estime de soi: essais, discours et méditations sélectionnés» – Toni Morrison (Alfred A. Knopf): GAGNANT

«La maison jaune» – Sarah M. Broom (Grove Atlantic)

«Ce qui ne vous tue pas vous rend plus noir: un mémoire d’essais» – Damon Young (HarperCollins Publishers)

Oeuvre littéraire exceptionnelle – Premier auteur

«American Spy» – Lauren Wilkinson (Random House)

«Je suis danse: paroles et images de la danseuse noire» – Hal Banfield (Auteur), Javier Vasquez (Illustrateur), (Literary Revolutionary): WINNER

«Plus que joli: faire le travail de l’âme pour découvrir votre vraie beauté» – Erica Campbell (Howard Books)

«Un âge si amusant» – Kiley Reid (Penguin Publishing Group)

«La ferme» – Joanne Ramos (Random House)

Oeuvre littéraire exceptionnelle – Biographie / Autobiographie

«Cyntoia gratuit: ma recherche de rachat dans le système pénitentiaire américain» – Cyntoia Brown-Long (Atria Books)

«Trouver ma voix: mon cheminement vers l’aile ouest et la voie à suivre» – Valerie Jarrett (Viking Press)

“Plus qu’assez: réclamer de l’espace pour qui vous êtes (peu importe ce qu’ils disent)” – Elaine Welteroth (Viking Press): GAGNANTE

«Mon nom est le prince» – Randee St. Nicholas (HarperCollins Publishers)

«The Beautiful Ones» – Prince (Auteur), Dan Piepenbring (Édité par), (Random House)

Travail littéraire exceptionnel – Enseignement

«Inspirez votre maison: des idées simples et abordables pour rendre chaque pièce glamour» – Farah Merhi (Tiller Press)

«Lettres aux finisseurs (qui ont du mal à terminer)» – Candace E. Wilkins (New Season Books)

“Plus que joli: faire le travail de l’âme qui découvre votre vraie beauté” – Erica Campbell (Howard Books)

«Légumes déchaînés» – José Andres (HarperCollins Publishers)

«Votre prochaine vie de niveau: 7 règles de pouvoir, de confiance et d’opportunité pour les femmes noires en Amérique» – Karen Arrington (Auteur), Joanna Price (Illustratrice), Sheryl Taylor (Attaquante) (Mango Publishing): GAGNANTE

Oeuvre littéraire exceptionnelle – Poésie

«Une femme attachée est une chose dangereuse: l’incarcération des femmes afro-américaines de Harriet Tubman à Sandra Bland» – DaMaris B. Hill (Bloomsbury Publishing)

«Felon: Poems» – Reginald Dwayne Betts (W.W. Norton Company): GAGNANT

«Honeyfish» – Lauren K. Alleyne (Nouveaux enjeux poésie et prose)

“Maîtresse” – Chet’la Sebree (New Issue Poetry and Prose)

«La tradition» – Jericho Brown (Copper Canyon Press)

Travail littéraire exceptionnel – Enfants

«Un endroit pour atterrir: Martin Luther King Jr. et le discours qui a inspiré une nation» – Barry Wittenstein (Auteur), Jerry Pinkney (Illustrateur), (Neal Porter Books / Holiday House Publishing Inc)

«Hair Love» – Matthew A. Cherry (Auteur), Vashti Harrison (Illustrateur), (Kokila)

“Parker Looks Up: An Extraordinary Moment” – Parker Curry (Auteur), Jessica Curry (Auteur), Brittany Jackson (Illustratrice), (Aladdin Books)

«Ruby trouve une inquiétude» – Tom Percival (Bloomsbury Publishing)

“Sulwe” – Lupita Nyong’o (Auteur), Vashti Harrison (Illustrateur), (Simon & Schuster, BFYR): GAGNANT

Travail littéraire exceptionnel – Jeunes / adolescents

«Autour de Harvard Square» – C.J. Farley (Akashic Books): GAGNANT

“Ses propres deux pieds: une brave fille rwandaise pour marcher” – Meredith Davis (Auteur), Rebeka Uwitonze (Auteur), (Scholastic Inc.)

«Hot Comb» – Ebony Flowers (Auteur), Ebony Flowers (Illustrateur), (Dessiné et trimestriel)

“Je ne meurs pas avec toi ce soir” – Gilly Segal (Auteur), Kimberly Jones (Auteur), (Sourcebooks Fire)

«La fille oubliée» – India Hill Brown (Scholastic Inc.)

