Blue Underground détaille ses deux premières sorties 4K Ultra HD: le ‘Zombie’ de Fulci et le ‘Maniac’ de Lustig

Étiquette de vidéo maison d’horreur Blue Underground pénètre dans l’espace 4K Ultra HD cette année avec leurs deux premières sorties sur le format: Lucio Fulci’s Zombi et William Lustig Maniaque!

Les deux films ont été restaurés en véritable ultra haute définition 4K 16 bits avec Dolby Vision HDR et un nouveau mix audio Dolby Atmos, débordant de coutures avec des heures de fonctionnalités supplémentaires.

Voici la répartition complète de Zombie:

Disque 1 (4K UHD Blu-ray) Long métrage + extras:

• Commentaire audio n ° 1 avec Troy Howarth, auteur de Splintered Visions: Lucio Fulci et ses films

• Commentaire audio # 2 avec Star Ian McCulloch et le rédacteur en chef du Diabolik Magazine Jason J. Slater

• Quand la terre crache les morts – Interview de Stephen Thrower, auteur de Beyond Terror: les films de Lucio Fulci

• Bandes-annonces théâtrales

• Spots TV

• Spots radio

• Galerie d’affiches et d’images fixes

• Guillermo del Toro Intro

Extras du disque 2 (Blu-ray):

• Zombie Wasteland – Entrevues avec les stars Ian McCulloch, Richard Johnson & Al Cliver, et l’acteur / cascadeur Ottaviano Dell’Acqua

• Flesh Eaters on Film – Entretien avec le coproducteur Fabrizio De Angelis

• Deadtime Stories – Entrevues avec les co-auteurs Elisa Briganti et (non crédité) Dardano Sacchetti

• World of the Dead – Entrevues avec le directeur de la photographie Sergio Salvati et le créateur de costumes et de production Walter Patriarca

• Zombi Italiano – Entrevues avec les artistes des effets spéciaux de maquillage Gianetto De Rossi et Maurizio Trani et l’artiste des effets spéciaux Gino De Rossi

• Notes sur une pierre tombale – Entretien avec le compositeur Fabio Frizzi

• Toute la famille – Entretien avec Antonella Fulci

• Zombie Lover – Le cinéaste primé Guillermo del Toro parle de l’un de ses films préférés

Et voici la répartition pour Maniac:

Disque 1 (4K UHD Blu-ray) Long métrage + extras:

• Commentaire audio n ° 1 avec le producteur / réalisateur William Lustig et le producteur Andrew Garroni

• Commentaire audio # 2 avec le producteur / réalisateur William Lustig, l’artiste des effets spéciaux de maquillage Tom Savini, le monteur Lorenzo Marinelli et l’assistant de Joe Spinell, Luke Walter

• Bandes-annonces théâtrales

• Spots TV

• Spots radio

Extras du disque 2 (Blu-ray):

• Sorties MANIAC

• Retour sur les lieux du crime avec William Lustig

• Anna et le tueur – Entretien avec la star Caroline Munro

• The Death Dealer – Entretien avec Tom Savini, artiste spécialisé dans les effets de maquillage

• Dark Notes – Entretien avec le compositeur Jay Chattaway

• Maniac Men – Entretien avec les auteurs-compositeurs Michael Sembello et Dennis Matkosky

• L’histoire de Joe Spinell

• M. Robbie: bobine promotionnelle Maniac 2

• Publicité MANIAC

• Controverse MANIAC

Ces deux classiques de l’horreur seront publiés en 4K Ultra HD sur 26 mai 2020!