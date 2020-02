Blueface avertit les rappeurs de LA après le meurtre de la fumée pop

Blueface dit que tout artiste envisageant de déménager à Los Angeles devrait contacter un natif pour savoir comment les choses se déplacent vers l’Ouest après la mort tragique de Pop Smoke.



Blueface a la mauvaise habitude de dire la mauvaise chose après la mort de quelqu’un, gagnant un contrecoup pour avoir rendu hommage à Juice WRLD mais pas à Nipsey Hussle au moment de leur décès. Le rappeur de Los Angeles est de retour dans l’actualité aujourd’hui et, encore une fois, c’est à cause de quelque chose qu’il dit à propos de la disparition d’un autre artiste.

Plus tôt dans la journée, nous avons appris les horribles circonstances entourant la mort du rappeur de Brooklyn Pop Smoke, qui a été tué par balle dans un vol avec effraction à domicile dans sa location à Hollywood Hills. Quelques heures avant son assassinat, il a involontairement révélé son adresse au monde, en publiant une vidéo sur ses pages de réseaux sociaux où il a montré des sacs-cadeaux Amiri qu’il a reçus par la poste. Cependant, il avait oublié de censurer son adresse. Alors que 50 Cent et Nicki Minaj semblent penser que la jalousie a joué un rôle dans le meurtre du rappeur, Blueface semble penser que cela ne serait pas arrivé si Pop Smoke avait été plus informé sur la culture de Los Angeles.

Maury Phillips / .

“Les gens pensent que Cali / LA est de beaux palmiers ensoleillés, n *** comme mourir ici chaque jour. Je recommande à tout artiste de venir de cette façon pour entrer en contact avec les bons indigènes juste pour vous tenir au courant”, a déclaré Blueface dans en ce qui concerne la mort de Pop Smoke. “Dès que vous vous détendez et pensez que c’est cool de cette façon, c’est quand ils frappent.”

Plus tard, BF a précisé qu’il ne faisait pas référence à un “enregistrement” avec des gangs rivaux. “Un jeune idiot immature n *** a pourrait prendre ce que j’ai dit comme” vérifier “et si vous tappez avec un *** a qui montre des signes de puissance ou une idée fausse car vous le frappez lorsque vous atterrissez, alors c’est le FAUX natif. “

Que pensez-vous des commentaires de Blueface?

.