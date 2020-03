Blueface dit 6ix9ine ‘Fu ** ed Up’ sur Internet

C’est Blueface, bébé.

À la veille de la sortie de son nouvel album Find the Beat, le rappeur de «Thotiana» s’est entretenu avec Rap-Up pour discuter du projet, dont le titre a été inspiré par son style de rap décalé.

“Je me suis vraiment fait un nom en étant hors du rythme, alors j’ai pris ça et fait ce que vous vouliez en faire ce que je voulais en faire”, a-t-il déclaré. “Les gens ont un moyen de faire des trucs à leur façon … J’ai mis mon petit assaisonnement dessus et ça va être à la fois notre chemin.”

L’album, qui sort à minuit, présente les singles précédemment sortis “Holy Moly” et “Obama” avec DaBaby, ainsi que Gunna, Lil Baby, Stunna 4 Vegas, YBN Nahmir, Jeremih, Polo G, et plus encore.

Au cours de l’interview, Blueface a également partagé ses réflexions sur la culture de la pêche à la traîne des médias sociaux, blâmant 6ix9ine pour la disparition d’Internet. «6ix9ine a foutu Internet. C’est sa faute », a-t-il dit à propos du rappeur incarcéré. «C’est sa faute à tous ces faux fils de pute et à tout le monde qui parle juste pour obtenir une réaction et une réponse. Tout est un mème. C’est de sa faute.”

Blueface a ajouté: «Une fois que les gens montent une vague, cela commence toujours une vague. La façon dont je suis arrivée maintenant, c’est un tas de connards qui gravitent visiblement à cette influence … C’est sa faute. Sa vague a tout foutu en l’air. »

Et il a un message pour ceux qui le critiquent pour avoir rappé le beat. «Le méchant est payé autant que le bon gars. N’oubliez pas cela. Le méchant est payé autant que le super-héros », a-t-il déclaré. «Tu dois juste être assez fort pour être le méchant. Merde, j’ai deux maisons. Imaginez combien de chiennes j’ai reçues. »

De plus, regardez-le donner une mise à jour sur sa vie amoureuse occupée et révéler le point culminant de sa carrière jusqu’à présent.