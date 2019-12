Blueface le fait pour le "Gram On" Go Viral "

Émergeant de Los Angeles, Blueface s'est solidifié comme l'une des stars de l'année. Alors qu'il devra faire ses preuves à nouveau sur son prochain album Find The Beat, le rappeur de Cash Money West fait toujours tourner les têtes à chaque nouvelle sortie, en partie à cause de ses ébats insolites. La nuit dernière, il a réussi à se retrouver dans une petite bagarre et, quelques heures plus tard, il est venu avec une chanson sur le virage. Coïncidence?

Blueface est officiellement de retour avec un autre nouveau single, lançant "Go Viral" pour ses fans à travers le pays et nous taquinant avec encore plus de vibrations définies pour son nouveau projet. La piste est l'une des plus excitantes de BF à ce jour. Il a tendance à suivre une formule similaire dans sa musique et quand ça marche, il peut repartir avec un hit fracassant. Il suffit de regarder "Thotiana" comme l'exemple parfait de cela. Quand cela ne fonctionne pas, la piste devient un buste absolu. Lequel pensez-vous que "Go Viral" finira comme?

Découvrez-le ci-dessous et carillon dans la section des commentaires. Joyeux Noël de Blueface et Cash Money West!

Paroles de Quotable:

Faites-le pour le 'Gram

Secouez ce cul, devenez viral

Ass so fat, clicked the link in her bio

Au large du yak. bébé tout est possible

Ne laissez une chienne visiter que si elle est conjugale

.