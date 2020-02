Blueface & PnB Rock Joke avec “Wild ‘N Out” dans les épisodes

Blueface et PnB Rock seront présentés respectivement dans les épisodes de “Wild ‘N Out” de dimanche et mardi.



M. Bussdown lui-même fera une apparition sur Wild ‘n Out ce week-end. Dimanche, Blueface fait ses débuts dans Wild ‘N Out en tant qu’invité dans l’émission à succès de MTV et est prêt à non seulement diriger l’équipe noire, mais aussi à exécuter quelques-uns de ses succès. L’émission a partagé un aperçu de l’épisode à venir qui montre le rappeur californien faisant de son mieux pour suivre le casting de la comédie.

Dans le premier clip, le casting a fait son morceau “In the Classroom” où le groupe doit laisser tomber une barre qui rimait avec tout le monde. Ils ont réussi à faire un tour entier, mais les choses ont pris un hoquet lorsque les gars étaient à la langue après que les dames aient commencé à être lesbiennes. Wild ‘n Out a également montré un clip de l’émission de mardi mettant en vedette PnB Rock, mais nous n’avons pas pu le voir en action. Les coups que les acteurs se jetaient se faisaient rire, donc les fans devront attendre et voir comment Blueface et PnB Rock s’en sont sortis pour l’intégralité de leurs épisodes.

Il y avait également sur le tournage B. Simone, Jason Lee d’Hollywood Unlocked et quelques autres visages familiers. Découvrez le clip ci-dessous et faites-nous savoir si vous serez à l’écoute.

