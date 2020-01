Blueface soutient les gardes du corps de 6IX9INE: “C’est la vie ou la mort”

Blueface siffle.



Selon Blueface, les anciens gardes du corps de Tekashi 6ix9ine ont été sages dans leur décision de s’éloigner du rappeur new-yorkais suite à la série d’événements qui ont marqué sa carrière au cours de la dernière année. C’est en parlant avec TMZ que Blueface a donné une brève interprétation de la situation dans laquelle les détails de sécurité de 6ix9ine ont révélé qu’ils ne rejoindraient pas le rappeur après la libération, citant le caractère à haut risque de protéger Tekashi maintenant.

Bob Levey

“Ils ont des gardes du corps intelligents”, a déclaré Blueface à la publication. “C’est la vie ou la mort. F-ck tout le talent. La vie ou la mort.”

Selon TMZ, les anciens gardes du corps de Tekashi étaient particulièrement fatigués du fait que ses pitreries les mettaient souvent en danger plus inutile qu’ils ne le pensaient. Même maintenant, le rappeur, né Daniel Hernandez, serait en danger derrière les barreaux alors que son avocat cite sa rencontre avec des membres du gang des Nine Trey Bloods en prison

“En raison de la coopération de Hernandez avec le gouvernement contre plusieurs membres de gangs avec les Bloods, la sécurité de Hernandez est toujours, et continuera d’être dans un avenir prévisible, gravement menacée”, a déclaré l’avocat Lance Lazzaro. “Compte tenu de la menace importante et continue pour la sécurité de Hernandez en raison de sa coopération passée et potentielle future, le gouvernement a déposé des documents qui l’obligent à rester incarcéré dans une prison privée afin de garantir sa sécurité. Cependant, même dans la prison privée, Hernandez est toujours hébergé avec divers membres des Bloods. »

