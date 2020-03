Blumhouse dit qu’ils peuvent faire un film d’horreur sur les nuits d’Halloween

Bien qu’il puisse sembler étrange de faire un film avec Halloween Horror Nights, qui sont en fait des adaptations de parcs à thème de propriétés d’horreur classiques, cela ne semble pas empêcher les imparables Jason Blum et Blumhouse Productions d’envisager l’idée. Il a été diffusé à Blum et Ike Barinholtz par Collider dans le cadre d’une interview pour The Hunt, et il semble que Blumhouse pourrait en faire une réalité, aux côtés des nombreux autres projets qu’ils ont actuellement sur leur liste.

Interrogé au cours de l’interview sur la perspective, Blum était enthousiaste à propos d’une photo de Halloween Horror Nights, commentant ainsi:

“Oui! Absolument! Nous en avons en fait parlé. Nous ne l’avons pas tout à fait compris, mais il y a certainement un film dans Halloween Horror Nights quelque part. “

Pour ceux qui ne sont pas au courant, les nuits d’horreur font partie des célébrations d’Halloween des Universal Studios, où les zones de leurs parcs sont transformées en labyrinthes et autres attractions proposant des franchises d’horreur emblématiques et des créations originales. Les événements spéciaux se déroulent depuis 1991 et se sont étendus au fil des ans pour inclure Freddy Krueger, Leatherface et Jason Voorhees, ainsi que The Walking Dead, Blumhouse’s The Purge et Stranger Things. Lupita Nyong’o a même fait une apparition surprise lors de l’événement 2019 à Universal Studios Hollywood.

En effet, un long métrage basé sur les Halloween Horror Nights pourrait être un bon investissement pour Universal, qui a déjà un premier accord avec Blumhouse. La possibilité de mélanger plusieurs icônes d’horreur pourrait fonctionner de la même manière que Ready Player One, ou même finalement rassembler plusieurs personnages et mondes d’horreur en un seul paramètre. En plus d’octroyer des licences pour leurs propriétés pour les nuits d’horreur, Blumhouse a également produit ses propres maisons hantées, de sorte qu’ils ont clairement un amour profond pour le concept.

Bien qu’il ne semble pas probable que nous verrons quelque chose de concret pendant un certain temps, nous serons sûrs de vous apporter des nouvelles si Blumhouse va de l’avant avec un Halloween Horror Nights film. Si cela se produit, quelle direction pensez-vous que le film devrait prendre? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.