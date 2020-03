Blumhouse engage Karyn Kusama pour diriger Dracula!

Blumhouse fait appel à Karyn Kusama pour Dracula

Selon The Hollywood Reporter, après avoir marqué gros avec L’homme invisible, Blumhouse Productions de Jason Blum s’enfonce dans une autre icône de film classique – nul autre que le grand gars lui-même, Dracula. La société de production a fait appel à Karyn Kusama (Destructeur) pour réaliser le film, qui Homme invisible– être une image modérément budgétisée.

Selon le rapport, Blumhouse espère donner une touche moderne au légendaire comte avec le film se déroulant à l’époque contemporaine. Matt Manfredi et Phil Hay, qui ont travaillé avec Kusama sur Destructeur et L’invitation, travaillent actuellement sur le script.

Kusama est familier avec le genre d’horreur, ayant réalisé le thriller comique Le corps de Jennifer d’après un script de Diablo Cody. Elle a également réalisé des épisodes de HBO L’étranger, basé sur le roman de Stephen King du même nom.

Universal Pictures a tenté de créer son propre univers partagé avec ses monstres hérités; un projet ambitieux qui aurait mis en vedette Johnny Depp, Angelina Jolie et Javier Bardem. alors La momie, avec Tom Cruise, s’est écrasé et a brûlé avec un montant brut de 409 millions de dollars dans le monde entier et a ensuite fait dérailler Universal’s Dark Universe.

En tant que tel, le studio a jugé bon d’abandonner l’approche de l’univers partagé et de se concentrer plutôt sur des films axés sur les personnages guidés par des cinéastes forts et de bonnes histoires.

Récemment, il a été annoncé que James Wan mettait en place un autre projet de monstre hérité encore à dévoiler, tandis que le studio (par THR) continue de travailler avec des personnes comme John Krasinski, Paul Feig et Elizabeth Banks pour trouver d’autres moyens de lutter contre sa bibliothèque classique. Aucun de ces projets n’est prêt à passer derrière la caméra, mais c’est excitant d’entendre cette nouvelle direction.

Dracula a été adapté de nombreuses fois sur toutes les plateformes imaginables. Plus récemment, le suceur de sang a trouvé son chemin sur Netflix via Dracula, avec Claes Bang. Cette série, de Steven Moffat et Mark Gatiss, traitait également de Dracula dans le monde moderne; et a présenté un certain nombre de rebondissements uniques sur le conte classique. Vaut vraiment le détour.