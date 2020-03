Blumhouse envisage de faire un film sur les nuits d’horreur d’Halloween

Lors d’une interview avec Collider, Jason Blum a révélé que Blumhouse souhaitait peut-être faire un film d’horreur inspiré des Halloween Horror Nights d’Universal Studios.

Lorsqu’on lui a demandé si l’idée de développer un film Halloween Horror Nights était une possibilité réelle, Blum a déclaré: “Oui! Absolument! Nous en avons en fait parlé. Nous ne l’avons pas tout à fait compris, mais il y a certainement un film dans Halloween Horror Nights quelque part. “

CONNEXES: Jason Blum dit que Halloween Kills se sent comme un film complet

Comme le note le point de vente, Blumhouse a été très impliqué avec Halloween Horror Nights au fil des ans, et Blum était également “très enthousiaste” quant à la possibilité de la dernière version de Blumhouse, La chasse, se joignant aux festivités de l’horreur pour les Halloween Horror Nights 2020 de cette année.

Maintenant dans sa 30e année, Halloween Horror Nights rassemble des histoires et des visions des créateurs d’horreur les plus connus au monde. L’événement de cette année aura lieu du 10 septembre au 1er novembre.

Halloween Horror Nights d’Universal Studios est l’événement ultime d’Halloween. Depuis plus de 25 ans, des invités du monde entier visitent Halloween Horror Nights pour devenir des victimes dans leur propre film d’horreur. Plusieurs labyrinthes de qualité cinématographique basés sur des émissions de télévision d’horreur emblématiques, des films et des histoires originales prennent vie saison après saison. Et les rues de chaque événement du parc se transforment en zones effrayantes à thème où des acteurs effrayants menaçants se précipitent de chaque coin sombre.

CONNEXES: Nouvelle bande-annonce de The Hunt et date de sortie pour un film d’horreur différé

Pour plus d’informations sur Halloween Horror Nights et pour acheter des billets sélectionnés à Universal Studios Hollywood et Universal Orlando Resort, vous pouvez visiter le site officiel ici!