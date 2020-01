Blumhouse et Epix examineront la panique satanique d’une ville avec les docuseries “Fall River”

Si vous ne pouvez pas obtenir assez de vrais documentaires sur le crime, qui font fureur en ce moment grâce en grande partie à Netflix, le réseau Epix vient d’annoncer, lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association, son partenariat avec Télévision Blumhouse pour la prochaine série docu “Fall River», Une histoire de meurtre et de panique satanique.

Voici le récapitulatif, via Deadline:

«1979 – Fall River, MA – domicile de la célèbre Lizzie Borden, trois jeunes femmes ont été tuées dans une série de meurtres brutaux. La police a allégué qu’un culte satanique pratiquait le sacrifice humain. Le chef de la secte, un homme du nom de Carl Drew, a été capturé et envoyé en prison à vie sans libération conditionnelle. Vingt ans après le procès, l’enquêteur principal est devenu tellement hanté par les incohérences dans les histoires qu’il a réexaminé son propre cas après sa retraite. Des preuves sont apparues remettant toute l’histoire en question. »

“Cette série documentaire racontera la véritable histoire choquante d’une ville prise dans les griffes de la panique satanique, avec de nouveaux témoins et des preuves qui mettent en lumière des meurtres qui auraient été résolus.”

«Fall River» est produit par Blumhouse Television (The Jinx, No One Saw A Thing, The Loudest Voice) et Pyramid Productions.

La série docu est dirigée par James Buddy Day (The Lover’s Lane Murders, Manson: The Women, The Disappearance of Susan Cox Powell).