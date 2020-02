Blumhouse et Leigh Whannell signent un accord global de deux ans pour des projets cinématographiques et télévisuels

Après le succès critique et au box-office de The Invisible Man de ce week-end, scénariste / réalisateur Leigh Whannell a signé un accord global de deux ans avec Blumhouse, THR rapporte aujourd’hui.

“L’accord de premier coup d’oeil comprendra des projets [Whannell] écrit, dirige ou produit », note le site.

Blumhouse et Whannell ont une longue histoire ensemble, collaborant sur divers films de genre, y compris la franchise Insidious et Upgrade et The Invisible Man.

“Leigh crée des films qui non seulement construisent des franchises mais changent fondamentalement le paysage de leur genre”, a déclaré Jason Blum dans un communiqué. «Après que lui et James Wan aient créé Saw, il a lancé des dizaines de copieurs. Leur travail avec Blumhouse sur Insidious a fondé non seulement une franchise, mais des dizaines de films d’horreur surnaturels classiques proscenium PG-13. Je ne doute pas que ce sera vrai pour The Invisible Man et pour tout ce qu’il veut créer. Je veux juste être là avec lui quand il le fera! »

Il est trop tôt pour savoir quels types de projets Whannell et Blumhouse réaliseront ensemble à l’avenir, mais nous espérons que d’autres films d’horreur arriveront de Whannell.

Les crédits d’écriture de Whannell incluent Saw, Saw II, Saw III, Dead Silence et les quatre films Insidious, et il a écrit et réalisé Insidious: The Last Key, Upgrade et The Invisible Man.