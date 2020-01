Blumhouse prépare une nouvelle version étendue de The Thing

En 2018, Frozen Hell a été découvert le roman complet de l’histoire Qui y va? par J. W. Campbell, sur lequel ils s’appuyaient pour faire The Thing. Ce nouveau manuscrit contient 45 pages supplémentaires qui se sont concentrées sur la découverte du vaisseau extraterrestre, quelque chose qui n’a été vu dans aucune des adaptations cinématographiques de la saga. L’histoire complète sera diffusée au cinéma dans ce qui promet d’être la version finale.

Le producteur Alan Donnes a annoncé que Universal et Blumhouse produisent une nouvelle adaptation de The Thing, basée sur l’histoire complète. Le producteur exécutif indique que le projet est déjà en cours et qu’il sera bientôt à l’écran.

Donnes a écrit sur son compte Twitter:

«C’est officiel! J’ai reçu mon contrat signé et le premier chèque! Je suis producteur exécutif d’une nouvelle version de THE THING mais avec des chapitres supplémentaires du roman innovant de John Campbell, Frozen Hell, qui avait été perdu pendant des décennies. Maintenant, pour la première fois, la vision complète de Campbell se réalisera sur grand écran. Le nouveau film comprendra le meilleur de Thing of Another World de RKO, le classique de John Carpenter, The Thing et les deux livres, Frozen Hell et Who Goes There? Un grand merci à beaucoup de gens, mais nul autre que les héritiers de l’histoire pour leur foi et leur confiance en moi. J’ai dit que je le ferais et nous y voilà. Je vous suis toujours redevable! “

Nous ne savons pas s’il y a déjà une date de tournage ou de première prévue, mais nous sommes ravis.

