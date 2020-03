Blumhouse s’apprête à produire un redémarrage «Dracula» pour Universal

Après le succès de The Invisible Man, Blumhouse serait en train de développer un redémarrage Dracula pour Universal.

Selon The Hollywood Reporter, Blumhouse travaille sur un film Dracula, la dernière franchise à être redémarrée à partir de la gamme Classic Monsters d’Universal. Karyn Kusama de Destroyer devrait réaliser une prise moderne avec un scénario de Matt Manfredi et Phil Hay.

Un film Dracula en développement fait suite au succès de The Invisible Man de Blumhouse, qui a rapporté à ce jour 100 millions de dollars sur un budget de 7 millions de dollars. Un redémarrage de Dracula devrait suivre le même modèle que The Invisible Man après l’échec de la franchise Dark Universe à gros budget. Alors que Dracula est du domaine public, Blumhouse a un premier accord avec Universal. Dracula a également été récemment adapté en tant que série télévisée Netflix de Steven Moffat de Sherlock et reviendra pour une deuxième saison.

Voici le synopsis officiel de The Invisible Man:

Ce que vous ne voyez pas peut vous blesser.

“La gagnante des Emmy Elisabeth Moss (Nous,” The Handmaid’s Tale “de Hulu) joue dans un conte obsessionnel moderne et terrifiant inspiré du personnage classique de monstre d’Universal.

«Piégée dans une relation violente et contrôlante avec une scientifique riche et brillante, Cecilia Kass (Moss) s’échappe au milieu de la nuit et disparaît dans la clandestinité, aidée par sa sœur (Harriet Dyer), leur ami d’enfance (Aldis Hodge) et son adolescent fille (Storm Reid).

“Mais lorsque l’ex-agresseur de Cecilia (Oliver Jackson-Cohen) se suicide et lui laisse une partie généreuse de sa vaste fortune, Cecilia soupçonne que sa mort était un canular. Alors qu’une série de coïncidences étranges devient mortelle, menaçant la vie de ceux qu’elle aime, la santé mentale de Cecilia commence à s’effilocher alors qu’elle tente désespérément de prouver qu’elle est pourchassée par quelqu’un que personne ne peut voir.

Écrit et réalisé par Leigh Whannell, The Invisible Man met en vedette Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer, Oliver Jackson-Cohen. Leigh Whannell coproduira également le film aux côtés de Jason Blum, qui produit le redémarrage sous sa bannière Blumhouse Productions.

The Invisible Man joue maintenant dans les salles!

