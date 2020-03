Blur et Muse présentent leur premier single en tant que The Jaded Hearts Club Band

Blur et Muse présentent le premier single du Jaded Hearts Club Band | Instagram

Finalement Jaded Hearts Club Band, groupe formé par le chanteur de Muse et le guitariste de Blur sortir leur premier single, n’ayant présenté que des reprises de grands chanteurs et groupes.

L’origine du groupe Il est apparu en 2017 mais ils n’avaient pas ce nom, mais Dr Pepper Jaded Hearts Club Band et ils chantaient hommages aux Beatles et ont même partagé la scène avec le célèbre Paul McCartney.

Le groupe est composé de Graham Coxon qui était le guitariste de Blur Miles Kane, ancien leader de The Rascals, Matt Bellamy, leader du groupe de rock britannique Muse, du musicien australien Nic Cester, Sean Payne et Jamie Davis.

Ce nouveau single parle d’un couverture de “Personne sauf moi“, un succès de Les frères Isley et cette fois, la voix principale est représentée par Kane.

J’ai récemment lu quelque part que le rock est le nouveau jazz. Et comme le jazz, qui réinvente souvent les vieilles chansons, The Jaded Hearts Club continue la tradition de la façon dont les groupes comme The Beatles et The Stones ont commencé, répondant à des normes élevées de soul et de blues les enregistrant dans un style moderne “, a déclaré Matt Bellamy.

Bien que le groupe soit formé depuis deux ans, ce serait le présentation officielle.

Les membres du groupe publié sur leurs réseaux sociaux la sortie de leur nouveau single et Miles Kane a annoncé qu’ils auront un présentation bientôt à Las Vegas.

Excité d’annoncer la sortie de “Nobody But Me”, le simple début de @thejadedheartsclub. J’adore faire partie de ce projet, j’espère que vous apprécierez la chanson. Vegas, c’est parti! “, A écrit Kane dans le post.

Son abonnés Bien sûr, ils étaient présents parce que parmi les trois membres, ils ont réuni toutes les personnes créant un extrêmement grand fan club qui sans aucun doute soutiendra dans cette nouveau projet.

