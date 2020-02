Bob Chapek nommé PDG de la Walt Disney Company

Dans une annonce surprise, The Walt Disney Company a annoncé que Bob Chapek a été nommé chef de la direction, The Walt Disney Company, avec effet immédiat. M. Chapek a récemment occupé le poste de président de Disney Parks, Experiences and Products. Robert A. Iger assume le rôle de président exécutif et dirigera les efforts créatifs de la société, tout en dirigeant le conseil d’administration et en tirant pleinement parti de son expérience, de son leadership et de ses conseils pour assurer une transition en douceur et réussie jusqu’à la fin de son contrat en décembre. 31, 2021.

Bob Iger a déclaré:

«Avec le lancement réussi des activités de vente directe aux consommateurs de Disney et l’intégration de Twenty-First Century Fox en bonne voie, je pense que c’est le moment optimal pour passer à un nouveau PDG. J’ai la plus grande confiance en Bob et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui au cours des 22 prochains mois alors qu’il assumera ce nouveau rôle et approfondira les activités et les activités mondiales de Disney à multiples facettes, tandis que je continue de me concentrer sur les efforts créatifs de la société.

«Bob sera le septième PDG de près de 100 ans d’histoire de Disney, et il s’est révélé exceptionnellement qualifié pour conduire la société dans son prochain siècle. Tout au long de sa carrière, Bob a dirigé avec intégrité et conviction, respectant toujours le riche héritage de Disney tout en prenant des risques intelligents et innovants pour l’avenir. Son succès au cours des 27 dernières années reflète son leadership visionnaire et la forte croissance de l’entreprise et les excellents résultats qu’il a constamment obtenus dans ses rôles chez Parks, Consumer Products et au Studio. Sous la direction de Bob en tant que PDG, notre portefeuille de grandes entreprises et nos employés incroyables et talentueux continueront de bien servir la Société et ses actionnaires pour les années à venir. »

Bob Chapek a déclaré:

«Je suis incroyablement honoré et humble d’assumer le rôle de PDG de ce que je crois vraiment être la plus grande entreprise du monde, et de diriger nos membres et employés exceptionnellement talentueux et dévoués. Bob Iger a fait de Disney la société de médias et de divertissement la plus admirée et la plus prospère, et j’ai eu la chance de bénéficier d’un siège au premier rang en tant que membre de son équipe de direction. Je partage son engagement envers l’excellence créative, l’innovation technologique et l’expansion internationale, et je continuerai à embrasser ces mêmes piliers stratégiques à l’avenir. Tout ce que nous avons accompli jusqu’à présent sert de base solide pour une nouvelle narration créative, une innovation audacieuse et une prise de risque réfléchie. »

Susan Arnold, directrice principale indépendante du conseil d’administration de Disney, a déclaré:

«Le conseil d’administration participe activement à la planification de la relève depuis plusieurs années et, après avoir pris en considération les candidats internes et externes, nous avons élu à l’unanimité Bob Chapek comme prochain PDG de The Walt Disney Company. M. Chapek a fait preuve d’un leadership exceptionnel et d’une capacité éprouvée à fournir des résultats solides dans un large éventail d’entreprises, et sa grande compréhension de l’étendue et de la profondeur de la société et son appréciation pour le lien spécial entre Disney et ses consommateurs en font le choix parfait. en tant que prochain PDG.

M. Chapek bénéficiera également des conseils d’un des chefs d’entreprise les plus estimés et les plus prospères au monde, Bob Iger. Au cours des 15 dernières années et plus en tant que PDG, M. Iger a transformé The Walt Disney Company, en s’appuyant sur l’histoire de la grande histoire de la société avec les acquisitions de Pixar, Marvel, Lucasfilm et Twenty-First Century Fox et en multipliant par cinq la capitalisation boursière de la société. Disney a atteint des sommets financiers et créatifs sans précédent grâce au solide leadership et à la vision stratégique claire de M. Iger. Nous pensons que le leadership et l’engagement de M. Chapek envers cette stratégie garantiront que la Société continuera de créer une valeur significative pour nos actionnaires dans les années à venir. »

Dans le nouveau rôle de M. Chapek en tant que PDG, il supervisera directement tous les secteurs d’activité et fonctions de l’entreprise. M. Chapek relèvera du président exécutif, M. Iger, et du conseil d’administration. Il sera nommé au Conseil à une date ultérieure. Un nouveau responsable des parcs, expériences et produits Disney sera nommé ultérieurement.

M. Chapek était président de Disney Parks, Experiences and Products depuis la création du segment en 2018, et auparavant il était président de Walt Disney Parks and Resorts depuis 2015. En tant que président de Disney Parks, Experiences and Products, M. Chapek a supervisé la Le plus grand segment d’activité de la société, avec des opérations dans le monde entier et plus de 170 000 employés dans le monde. Le segment comprend les activités emblématiques de voyages et de loisirs de Disney, qui englobent six destinations de villégiature aux États-Unis, en Europe et en Asie, une compagnie de croisière de premier ordre, un programme de propriété de vacances populaire et une entreprise d’aventure familiale guidée primée. Les activités mondiales de Disney en matière de produits de consommation comprennent la principale entreprise mondiale de licences de jouets, de vêtements, d’articles ménagers, de jeux et d’applications numériques, le plus grand éditeur d’imprimés pour enfants au monde, les magasins Disney du monde entier et la plateforme de commerce électronique shopDisney.

Pendant son mandat au segment des parcs, M. Chapek a supervisé l’ouverture du premier parc à thème et complexe hôtelier de Disney en Chine continentale, Shanghai Disney Resort; l’ajout de nombreuses offres d’invité dans les six destinations de villégiature de Disney aux États-Unis, en Europe et en Asie, y compris la création du nouveau Star Wars: Galaxy’s Edge atterrit à Disneyland et Walt Disney World et l’ajout d’attractions inspirées de Marvel dans le monde entier; et l’expansion de Disney Cruise Line avec la construction annoncée de trois nouveaux navires. De 2011 à 2015, M. Chapek a été président de l’ancien segment des produits de consommation Disney, où il a dirigé la transformation technologique des produits de consommation, de la vente au détail et de l’édition de la société.

Avant cela, il a été président de la distribution des Walt Disney Studios et était responsable de la supervision de la stratégie globale de distribution de contenu des studios sur plusieurs plateformes, y compris l’exposition théâtrale, le divertissement à domicile, la télévision payante, le divertissement numérique et les nouveaux médias.

Il a également été président de Walt Disney Studios Home Entertainment, où il a dirigé la «stratégie de coffre-fort» réussie pour les films emblématiques de la société et a transformé le principal format de divertissement à domicile du DVD au Blu-ray. Avant de rejoindre Disney en 1993, M. Chapek a travaillé dans la gestion de marque chez H.J. Heinz Company et dans la publicité chez J. Walter Thompson. M. Chapek a obtenu un B.S. en microbiologie à l’Université d’Indiana Bloomington et un MBA de la Michigan State University.

