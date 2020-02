Bob Chapek remplace Bob Iger en tant que PDG de The Walt Disney Company

Selon Deadline, le conseil d’administration de Disney a annoncé que Bob Chapek a été nommé président-directeur général de The Walt Disney Company avec effet immédiat. Chapek a récemment occupé le poste de président des parcs, expériences et produits Disney.

Chapek remplace Bob Iger, qui assume le rôle de président exécutif et dirigera les efforts créatifs de Disney tout en dirigeant le conseil d’administration. Iger conservera ses nouvelles fonctions jusqu’à la fin de son contrat le 31 décembre 2021.

“Avec le lancement réussi des activités de vente directe aux consommateurs de Disney et l’intégration de Twenty-First Century Fox en bonne voie, je pense que c’est le moment optimal pour passer à un nouveau PDG”, Dit Iger. «J’ai la plus grande confiance en Bob et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui au cours des 22 prochains mois alors qu’il assumera ce nouveau rôle et approfondira les activités et les activités mondiales multiformes de Disney, tandis que je continue de me concentrer sur les efforts créatifs de la société.»

Iger a poursuivi: «Bob sera le septième PDG de près de 100 ans d’histoire de Disney, et il s’est révélé exceptionnellement qualifié pour conduire la société dans son prochain siècle. Tout au long de sa carrière, Bob a dirigé avec intégrité et conviction, respectant toujours le riche héritage de Disney tout en prenant des risques intelligents et innovants pour l’avenir. Son succès au cours des 27 dernières années reflète son leadership visionnaire et la forte croissance de l’entreprise et les excellents résultats qu’il a constamment obtenus dans ses rôles chez Parks, Consumer Products et au Studio. Sous la direction de Bob en tant que PDG, notre portefeuille de grandes entreprises et nos employés incroyables et talentueux continueront de bien servir la Société et ses actionnaires pour les années à venir. »

«Je suis incroyablement honoré et humble d’assumer le rôle de PDG de ce que je crois vraiment être la plus grande entreprise du monde, et de diriger nos membres et employés exceptionnellement talentueux et dévoués» Dit Chapek. «Bob Iger a fait de Disney l’entreprise de médias et de divertissement la plus admirée et la plus prospère, et j’ai eu la chance de profiter d’un siège au premier rang en tant que membre de son équipe de direction. Je partage son engagement envers l’excellence créative, l’innovation technologique et l’expansion internationale, et je continuerai à embrasser ces mêmes piliers stratégiques à l’avenir. Tout ce que nous avons accompli jusqu’à présent sert de base solide pour une nouvelle narration créative, une innovation audacieuse et une prise de risque réfléchie. »

Chapek était président de Disney Parks, Experiences and Products depuis la création du segment en 2018 et, auparavant, président de Walt Disney Parks and Resorts depuis 2015.

