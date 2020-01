Bob de Disney: la comédie musicale pour interpréter Channing Tatum

Walt Disney Studios crée une nouvelle comédie musicale intitulée «Bob: The Musical», qui vient de recruter Channing Tatum pour jouer le rôle principal, qui suit un gars ordinaire qui peut soudainement entendre les chansons intérieures du cœur de chacun après avoir subi un coup à la tête. Sa réalité devient instantanément une comédie musicale, à sa grande consternation.

Le film est en développement depuis 2004 et a été écrit par Allan Loeb, qui avait auparavant écrit «Rock of Ages». Le film est produit par Reid Carolin et Peter Kiernan. Tripp Vinson, Chris Bender et Channing Tatum.

Disney est maintenant à la recherche d’un réalisateur pour le film, il n’a pas encore été confirmé si ce film sortira en salles ou s’il sera directement à Disney +.

Que pensez-vous d’une nouvelle comédie musicale avec Channing Tatum?

La source – Collisionneur

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.