Bob Dylan publie Contengo multitudes, chanson dans laquelle il est Rolling Stones, Bethoveen ou Anne Frank

Image de la lauréate également du prix Nobel de littérature décerné en 2012 au Hop Farm Festival

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Samedi 18 avril 2020, p. 5

Trois semaines après avoir sorti sa première chanson inédite en huit ans, Meurtre le plus grossier, Bob Dylan surprend avec encore un autre nouveau morceau, I contain multitudes.

Contrairement au thème précédent, il ne dure que quatre minutes et demie et prend le titre d’un vers célèbre du poème Song of Myself de Walt Whitman. C’est une composition avec un certain ton crépusculaire et de légers arrangements de cordes et d’orgue, dans laquelle le prix Nobel de littérature réédite des vers: «Aujourd’hui, demain et hier aussi. Les fleurs meurent comme toutes les choses ».

Dans son nouveau travail, Bob Dylan revoit une fois de plus toutes sortes de personnages historiques. Ainsi, William Blake, Edgar Allan Poe, Ludwing van Beethoven, Frédéric Chopin, The Rolling Stones ou Anne Frank sont quelques-uns des noms qui traversent les versets du thème.

Je contient des foules

«Aujourd’hui, demain et hier aussi / Les fleurs se meurent comme tout le reste / Suivez-moi de près, je vais à Balian, Bali / Je perdrai la tête si vous ne venez pas avec moi / Je me froisse les cheveux et je me vengerai / Je contient des foules.

J’ai un cœur qui raconte des histoires, comme M. Poe / J’ai des squelettes sur les murs des gens que vous connaissez / Je boirai pour la vérité et les choses que nous avons dites / Je boirai pour l’homme qui partage votre lit.

Je peins des paysages et je peins des nus / je contient des foules.

Cadillac moustache rouge et noire / Des anneaux sur mes doigts qui brillent et brillent / Dites-moi, quelle est la prochaine? Que ferons-nous? / La moitié de mon âme, bébé, t’appartient / Je me réjouis et fête avec tous les jeunes collègues / Je contiens des foules.

Je suis comme Anne Frank, comme Indiana Jones / Et ces mauvais garçons britanniques, The Rolling Stones / Je vais droit au bord, droit à la fin / Je vais précisément où toutes les choses perdues sont arrangées à nouveau / Je chante les chansons de l’expérience, comme William Blake / Je n’ai aucune excuse à présenter / Tout coule en même temps / Je vis sur le boulevard du crime / Je conduis des voitures rapides et je mange de la restauration rapide / Je contient des foules.

Poussoirs de pétales roses, jeans rouges / Toutes les jolies bonnes et toutes les vieilles reines / Toutes les vieilles reines de toutes les vies passées / Je porte quatre pistolets et deux grands couteaux.

Je suis un homme de contradictions, je suis un homme à bien des égards / je contient des multitudes.

Vieux lion de mer, je vais vous montrer mon cœur / Mais pas tout, seulement la partie haineuse / Je vais vous vendre en aval, je vais vous mettre un prix sur la tête / Que puis-je vous dire d’autre? Je dors avec la vie et la mort dans le même lit / Je me perds, madame, lève-moi les genoux / Garde ta bouche loin de moi / Je garderai le chemin ouvert, le chemin de mon esprit / Je ferai en sorte qu’il n’y ait plus d’amour / Je jouerai les sonates Les préludes de Beethoven et de Chopin. “

Bob Dylan

(Avec des informations d’Europa Press)

.