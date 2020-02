Bob Iger confirme que 10 séries Marvel arriveront bientôt à Disney +

Au cours de la conférence téléphonique trimestrielle des investisseurs de Walt Disney Companies, le PDG Bob Iger a parlé des prochains spectacles Marvel à venir à Disney +:

Beaucoup d’entre vous ont probablement vu notre spot du Super Bowl avec trois nouvelles séries Marvel originales pour Disney +: Loki, The Falcon and the Winter Soldier, qui fera sa première apparition sur le service en août, et WandaVision, qui fera ses débuts en décembre. Ces mêmes personnages et acteurs de l’univers cinématographique Marvel ainsi que les événements de ces nouveaux spectacles seront pris en compte dans les futurs films Marvel alors que nous intégrons la narration sur ces plateformes, le tout sous la bannière Marvel Studio.

Et plus tard lors de la conférence téléphonique, il a déclaré:

Nous avons les trois séries Marvel qui ont été annoncées et je pense qu’il y a sept autres séries Marvel qui sont à différents stades de développement ou de pré-production.

Ce commentaire a ravi de nombreux fans de Marvel à propos du développement de 10 séries Marvel pour Disney +, ce qui a amené beaucoup à spéculer sur les autres émissions dont il parle, car Disney a annoncé 8 nouvelles séries en direct et animées pour Disney +, notamment:

Loki

WandaVision

Falcon et le soldat d’hiver

Et si (animé)

Oeil de faucon

Moon Knight

She-Hulk

Mme Marvel

Cela laisse 2 séries manquantes, donc s’il est très possible que Disney ait quelques autres séries dramatiques scénarisées Marvel de haute qualité au début du développement, il y a eu deux autres émissions Marvel qui ont été annoncées précédemment pour Disney +, qui sont des documentaires, que Bob Iger pourrait faire référence à:

Et bien qu’il ne s’agisse pas techniquement de la série Disney +, Marvel a également travaillé sur un certain nombre de séries pour Hulu, notamment:

Helstrom

M.O.D.A.K

Hit Monkey

Disney a sans aucun doute beaucoup plus de spectacles Marvel prévus pour Disney + dans le futur, avec de nombreuses séries selon la rumeur, y compris Power Pack, Secret Invasion, Ghost Rider, Daredevil et à peu près n’importe quelle équipe ou personnage des bandes dessinées Marvel est une série Disney + potentielle.

Pour l’instant, nous devons juste attendre et voir, mais avec 10 séries de merveilles à venir à Disney + à l’avenir, il y a beaucoup à attendre. Et la liste ci-dessus ne couvrira que les nouvelles séries Marvel jusqu’en 2022!

Quelles émissions Marvel aimeriez-vous voir sur Disney +?

