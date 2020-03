Bob Iger confirme que «pas tout» arrive à Disney +

Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Walt Disney Companies, on a demandé à Bob Iger à quel moment le “catalogue complet” de Disney serait ajouté à Disney + et pourquoi la “chanson du Sud” ne pouvait pas être diffusée avec les “avertissements de représentations culturelles dépassées”.

En ce qui concerne les raisons pour lesquelles tout ne sera pas ajouté à Disney +, Bob Iger a répondu en disant que “PAS TOUT” sera sur Disney + et il a blâmé l’âge de certains films signifie que la qualité n’est pas assez élevée pour Disney +. Il a ajouté qu’ils travaillaient pour obtenir de bonnes copies numériques des anciens titres de bibliothèque à ajouter à Disney +.

Et il pense que le Song of the South n’est toujours pas approprié dans le monde d’aujourd’hui à sortir même avec un avertissement.

Il semble que Disney soit conscient que l’idée de “TOUT” être disponible sur Disney + n’est pas réellement possible et ses mots de l’année dernière ont été sortis de leur contexte par le grand public.

Cela est également lié au manque de contenu ancien de Disney qui n’est pas encore disponible sur Disney +.

Qu’espérez-vous que Disney + ajoute du coffre-fort?

