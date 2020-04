Bob Iger de Disney ajouté à Cali. Équipe Coronavirus Business Recovery

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a nommé le président de Disney, Bob Iger, au sein du groupe de travail sur la récupération des coronavirus de l’État.

En février, Bob Iger a quitté ses fonctions de PDG de The Walt Disney Company et a nommé Bob Chapek, président de Disney Parks, Experiences and Products, comme successeur. Alors que Bob Iger devait rester avec l’entreprise en tant que président exécutif jusqu’à l’expiration de son contrat, il a maintenant joué un rôle actif en aidant Chapek alors que Disney fait face à la pandémie.

Alors que la fermeture des entreprises et les mesures de distanciation sociale atteignent le point d’un mois, les États commencent à élaborer des plans pour la reprise éventuelle de leurs économies respectives, qui ont été dévastées par la pandémie de coronavirus. Maintenant, le gouverneur Gavin Newsom a nommé Bob Iger de Disney au groupe de travail sur la reprise des affaires en Californie aux côtés de personnalités telles que le PDG d’Apple Tim Cook et l’ancien gouverneur Arnold Schwarzenegger.

Selon le bureau de Newsom, le groupe de travail se réunira deux fois par mois pendant le reste de 2020 dans le but d’aider le peuple californien à se remettre le plus rapidement possible de la dévastation économique causée par la pandémie de coronavirus. Co-présidé par l’ancien candidat démocrate à la présidentielle et philanthrope milliardaire Tom Steyer, le groupe de travail se compose actuellement de 70 membres, dont Bob Iger de Disney.

La nomination de Bob Iger au groupe de travail n’est que le dernier impact de la pandémie de coronavirus sur Disney. En plus de fermer ses parcs à thème, Disney était l’un des nombreux studios qui ont décidé de rendre certains titres disponibles à la location ou à l’achat numérique tout en retardant les débuts en salles d’autres. De plus, Disney a suspendu ou reporté la production de plusieurs projets, notamment le remake en direct de La Petite Sirène, Peter Pan et Wendy, la nouvelle suite Honey, I Shrunk the Kids, le redémarrage de Home Alone, The Last Duel de Ridley Scott, The Last Duel et Guillermo. L’allée des cauchemars de del Toro.

Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles sur Bob Iger et Disney au fur et à mesure de son développement.

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.