Bob Iger de Disney partage un message d’espoir au milieu des préoccupations liées au coronavirus

L’ancien PDG de Disney, Bob Iger, a partagé un message d’espoir au milieu des inquiétudes liées aux coronavirus.

Le monde entier semble être au point mort alors que les inquiétudes concernant le coronavirus continuent de pénétrer la société. Sur tous les fronts, les événements sont annulés ou remaniés. Les films de grands studios comme Disney sont retardés ou voient leur production suspendue au nom de la santé et de la sécurité. Même les parcs à thème de Disney décident de fermer leurs portes pour empêcher la propagation du virus.

Disney a toujours été un chef de file en matière de proactivité, mais il est également étonnant de donner de l’espoir en période de besoin et d’anxiété. L’ancien PDG de Disney, Bob Iger, s’est récemment rendu sur Twitter pour nous rappeler que nous devons prendre soin les uns des autres et être aussi sûrs que possible.

Nous avons traversé beaucoup de choses au cours des années. Nous avons toujours rebondi. Être fort. Reste en bonne santé.

Bob Iger n’enduit pas la gravité du coronavirus mais maintient une attitude positive en nous rappelant qu’en tant que société, nous avons fait face à pas mal de tribulations. À une époque où les pays verrouillent leurs frontières et où la «distanciation sociale» devient la norme, il est bon de savoir que l’ancien PDG nous rappelle d’être en sécurité.

Iger a été l’un des PDG les plus populaires de Disney et est responsable de certains des plus grands succès de la société. L’ancien PDG était célèbre pour l’achat de Pixar, Lucasfilm, Marvel et 20th Century Fox. Il a également inauguré le studio dans une toute nouvelle ère de livraison de produits aux consommateurs avec Disney Plus, le service de streaming de l’entreprise.

Bob Iger a quitté le poste de PDG de Disney le 25 février 2020 après avoir commencé à travailler dans l’entreprise en 1996. Actuellement, Bob Iger est président exécutif du conseil d’administration de Disney jusqu’en décembre 2021. Bob Iger a succédé à Bob Iek en tant que PDG de Disney. , qui est prudemment et gracieusement géré les préoccupations concernant le coronavirus.

