Bob Iger dévoile son intention de quitter le poste de PDG de Disney

Suite à la nouvelle de son départ, Bob Iger a maintenant évoqué sa démission en tant que PDG de Disney et son nouveau rôle.

Mardi, il a été annoncé que Bob Iger quitterait le poste de PDG de Disney et succéderait à Bob Chapek, qui était auparavant président des parcs Disney. Bob Iger occupe le poste de PDG de Disney depuis 2000, succédant à Michael Eisner. Le mandat de Bob Iger sous Disney sera surtout connu pour les diverses accusations portées comme Pixar, Marvel, Lucasfilm et, plus récemment, 20th Century Fox.

Bob Iger taquine depuis un certain temps son intention de quitter Disney, mais certains ont quand même trouvé que c’était une surprise, car il a été dit que son départ était «effectif immédiatement». Dans une interview au New York Times, Bob Iger a évoqué la possibilité de quitter le rôle de leader de Disney:

“C’est brutal aux yeux des autres parce que nous n’en avons pas parlé publiquement. J’en discute avec le conseil depuis plusieurs mois. J’ai essentiellement décrit ce que je pensais être ma meilleure utilisation étant donné que notre base d’actifs et notre stratégie étaient à peu près en place. Et c’était de se concentrer pleinement sur le côté créatif de notre entreprise et de faire en sorte que nos pipelines créatifs soient dynamiques. »

Bob Iger a également clarifié son nouveau rôle pendant la transition alors que Bob Chapek prend le contrôle de Disney et admet qu’il a envisagé de créer un poste de directeur des opérations pour lui dans l’entreprise:

«Mais je ne pensais pas que cela lui conférerait le genre d’autonomie que je voulais qu’il ait pendant cette transition. Je ne vais pas soudainement travailler trois jours par semaine. Mon nouveau rôle est un travail à temps plein. »

Et en ce qui concerne Bob Iger potentiellement candidat à la présidence, tout ce qu’il avait à dire était:

“Je pense qu’il est un peu tard pour ça.”

En plus d’acquérir de grands studios de cinéma, Bob Iger a également lancé plusieurs nouvelles attractions de parcs à thème, une quantité record de films atteignant un milliard de dollars, Avengers: Fin de partie devenant le film le plus rentable de tous les temps, Star Wars: The Force Awakens gagne la première place au pays, de nombreux prix et le lancement de Disney Plus l’automne dernier.

Source: The New York Times

“Titans”: les photos de l’épisode “Jericho” montrent un nouveau regard sur Deathstroke

DC Universe a publié de toutes nouvelles images de l’épisode # 208 de Titans intitulé “Jericho” avec un nouveau regard sur Deathstroke d’Esai Morales.

Dans cette sélection de huit images, nous avons un premier aperçu du huitième épisode de la deuxième saison. En plus d’un nouveau regard sur Deathstroke, nous avons un aperçu de la suite de notre groupe de personnages après les événements de l’épisode de la semaine dernière.

“Jericho” devrait être diffusé sur DC Universe le vendredi 25 octobre. Vous pouvez lancer la galerie de nouvelles images en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison 2:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard “Dick” Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans le rôle de Garfield “Gar” Logan / Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne, alias Batman.

La saison deux de Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.