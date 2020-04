Bob Iger dit que d’autres films iront peut-être directement à Disney +

La semaine dernière, Disney a annoncé un remaniement de leur programme de films en raison de la fermeture des cinémas du monde entier en raison du Coronavirus. L’un des plus grands changements est qu’Artemis Fowl viendra désormais d’abord à Disney +, plutôt que dans les cinémas.

Mais si la situation continue, ce ne sera peut-être pas le seul film à se diriger vers Disney + dès que le président de Disney Bob Iger a déclaré à Barrons dans une interview:

Nous avons décidé d’en mettre sur Disney +. Nous en avions déjà annoncé un, Artemis Fowl, qui serait sorti en salles. Nous avons simplement retardé d’autres. Dans certains cas, nous avons déplacé les choses sur Disney + plus rapidement que nous ne l’aurions fait. Frozen 2 en faisait partie, mais Onward en serait le plus grand exemple. C’était dans les théâtres quand cela s’est produit. Nous sommes passés à une période de pay-per-view pour quelques semaines où les gens pouvaient l’acheter et en être propriétaire. Et puis nous avons fini par le mettre sur Disney +.

En ce qui concerne les films à venir après Artemis, il y en a peut-être d’autres que nous finirons par mettre directement sur Disney +, mais pour la plupart, un grand nombre de films Disney de grande taille, nous attendons simplement les créneaux horaires. Dans certains cas, nous en avons déjà annoncé de nouveaux, mais plus tard dans le calendrier.

Bien que cette interview n’entre pas dans les détails, de nombreux titres de la programmation actuelle pourraient potentiellement être déplacés vers Disney +. Alors que de gros titres comme Mulan et Soul sont susceptibles d’être retenus pour une sortie en salles, des titres tels que Marvel “New Mutants” ou “The One and Only Ivan”.

Selon vous, quels films arriveront peut-être plus tôt à Disney +?

