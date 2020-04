Bob Iger dit que “Disney + est plus populaire qu’ils ne l’imaginaient”

Au cours des deux dernières semaines, Disney a lancé Disney + en Europe et en Inde, augmentant ainsi le nombre d’abonnés à la nouvelle plateforme de streaming.

Le président de Disney, Bob Iger, a récemment discuté avec Barrons de ces lancements et de la situation actuelle:

Malheureusement, ou heureusement, ça va très bien. Le lancement en Europe a été fort. La France ne fait que lancer, car nous les avons retardés, car ils avaient des inquiétudes sur la bande passante. L’Inde vient de lancer. Nous allons avoir des lancements en Amérique latine à venir. Mais l’essentiel est que je pense que Disney + allait être populaire quoi qu’il arrive. En ce moment, il est probablement beaucoup plus populaire que nous ne l’aurions jamais imaginé, en partie parce que c’est un soulagement bienvenu et une excellente alternative en termes de divertissement, pour les personnes qui n’y ont pas accès compte tenu de toutes les restrictions.

Une note clé: le lancement en Amérique latine semble être la prochaine vague de pays à obtenir Disney +, mais aucune date n’a encore été révélée.

Le Coronavirus a un impact sur Disney + à bien des égards, avec les retards, la réduction de la bande passante, mais a également connu un énorme pic de popularité car les gens sont à la maison. Ce qui sera sans aucun doute utile, avec de nombreux autres aspects des activités de Disney fermés, tels que les parcs à thème et les cinémas.

