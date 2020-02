Bob Iger quitte son poste de PDG de Disney, Bob Chapek pour réussir – / Film

La Walt Disney Company a un nouveau PDG. Bob Iger a démissionné de son poste de PDG de Disney, avec effet immédiat. Chef des parcs Disney Bob Chapek a été nommé par le conglomérat comme le prochain PDG et succèdera immédiatement à Iger.

Le Hollywood Reporter a annoncé que Iger avait démissionné de son rôle de PDG de Disney et que la House of Mouse avait nommé Bob Chapek comme son successeur immédiat. Iger assumera le rôle de président exécutif et dirigera le conseil d’administration jusqu’à la fin de son contrat le 31 décembre 2021.

«Avec le lancement réussi des activités de vente directe aux consommateurs de Disney et l’intégration de Twenty-First Century Fox bien avancée, je pense que c’est le moment optimal pour passer à un nouveau PDG», a déclaré Iger.

Iger a ajouté: «J’ai la plus grande confiance en Bob et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui au cours des 22 prochains mois alors qu’il assumera ce nouveau rôle et approfondira les activités et les activités mondiales multiformes de Disney, tandis que je continue de me concentrer sur la créativité de la société. efforts. “

Iger quitte son poste de PDG après 15 ans dans ce rôle, après avoir succédé à Michael Eisner en 2005. Chapek, qui a récemment occupé le poste de président des parcs, expériences et produits Disney, entamera son nouveau contrat en tant que PDG de Disney le 24 février avec sa base annuelle. le salaire passe à 2 500 000 $, rapporte THR. Le contrat de Chapek pour servir de PDG expire en 2023.

CNBC rapporte que suite à l’annonce de la succession de Chapek à Iger, les actions de Disney ont chuté d’environ 2,5% après les heures.

