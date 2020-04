Bob l’éponge fête son 21e anniversaire

Mexico.- La série Bob l’éponge, rencontre 21 ans depuis que son premier épisode est sorti à la télévision le 1er mai 1999.

Le personnage “SpongeBob” a été dessiné pour la première fois en 1984, lorsque son créateur étudiait pour un biologiste marin à l’Oceanic Institute of Orange County, au moment où il a également créé la bande dessinée The Litoral Zone, dans laquelle il a conçu des personnages marins avec aspect humain, qui l’a inspiré à créer tous les personnages du célèbre dessin animé.

Des années plus tard, Hillenburg a abandonné sa carrière de biologiste pour poursuivre l’animation, a commencé à dessiner plus de croquis de la vie marine anthropomorphe et a étudié au California Institute of the Arts, mais s’est vu offrir un emploi dans une série télévisée Nickelodeon, qui était Son entrée pour présenter plus tard le directeur de la chaîne, SpongeBob et tout le concept du dessin animé, qui a été immédiatement accepté.

La série s’articule autour d’une éponge jaune vivante, qui vit dans un ananas au fond de l’océan et travaille au restaurant El crustacé cascarudo, où il vit différentes aventures avec ses amis: “Patricio Estrella”, “Squidward”, “Don Cangrejo” et “Arenita”, alors qu’ils combattent “Plankton”, qui prévoit de voler la recette secrète du cangreburger, un plat spécial du restaurant où “Bob” est cuisinier.

Le programme a été créé en 1999, mais il a commencé à gagner en popularité un an plus tard et avec le temps, il est devenu une image représentative de Nickelodeon, il s’est également consolidé en tant que série de divertissement pour enfants, jeunes et adultes, il a même été diffusé sur MTV et Spike TV.

Avec le nouveau siècle, Bob l’éponge a été accusé dans la communauté chrétienne américaine de promouvoir l’homosexualité; Cependant, malgré le fait que son créateur a affirmé aux médias que ses personnages sont “presque asexués et n’ont rien à voir avec cela”, la communauté LGBT a adopté le personnage comme une icône représentative de leur communauté, en raison de la relation qui maintient avec “Patricio Estrella” et ses caractéristiques physiques.

De grands groupes tels que Metallica, Motörhead, Twisted Sister et Pantera, en plus du musicien britannique David Bowie, ont eu des apparitions spéciales lors de certains chapitres emblématiques de la série télévisée, car leur musique fait partie de la bande originale du dessin animé.

Au cours de ses 12 saisons, 362 épisodes et trois films, SpongeBob: A Hero Out of Water, SpongeBob: The Movie et SpongeBob: To the Rescue, le dessin animé a été nominé pour plus de 50 concours qui récompensent les meilleures émissions de télévision. , dont il a remporté environ 31, comme le Golden Reel Award et le Kids ‘Choice Awards, dans différentes parties du monde.

En outre, la production se poursuit avec la célébration du 20e anniversaire de “SpongeBob”, qu’ils célèbrent depuis la fin de 2019, pour lequel ils ont récemment lancé Sponge master, un nouveau jeu numérique qui invite le public à participer à travers leurs appareils et à interagir avec le programmation sur la chaîne, à travers des anecdotes sur les moments emblématiques de l’épisode.

Nickelodeon a également publié de nouveaux chapitres comme Plankton’s Old Bait, qui parle de l’endroit où “Plankton” cache habituellement son appât, mais il est trop plein et il ne peut pas le jeter ailleurs, il lui vient donc à l’idée de tricher sur “SpongeBob”, Il lui dit que l’appât est un cadeau pour lui et “Bob” devra le cacher quelque part dans la ville, selon un communiqué aux médias.

De même, The Cabin in the Seaweed, le chapitre parle des amis de Perlita, qui l’emmènent dans une cabine pour s’amuser pendant le week-end avec son bizutage, mais elle se présente et les surprend. Aussi Ansias, qui tourne autour du plus grand secret de “Don Cangrejo” et “Bob” cherche à découvrir lequel doit l’aider, a également lancé Stormy weather, Meware the gap, The dirty bubble Returns and Breaking it all.

npq