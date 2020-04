Bob Odenkirk dit que la proposition de mariage de Kim avait une arrière-pensée

Better Call Saul a présenté les fans de Breaking Bad à un autre côté de Saul Goodman – un côté qui comprend l’intérêt romantique Kim Wexler. Après la proposition de mariage révolutionnaire de Kim dans l’épisode “Wexler contre McGill”, les fans ont commencé à remettre en question ses motivations.

Au début, il semblait que Kim essayait de protéger Jimmy de devoir jamais lui témoigner, mais y avait-il quelque chose de plus? Bob Odenkirk a confirmé ce que les fans de Better Call Saul pensaient: la proposition de Kim signifiait plus que simplement protéger Jimmy devant un tribunal.

Bob Odenkirk et Rhea Seehorn | Frazer Harrison / .

Kim Wexler proposée à Jimmy McGill

Au cours des cinq premières saisons de Better Call Saul, nous avons vu les hauts et les bas de la relation de Jimmy avec Kim, à la fois personnellement et dans leur carrière professionnelle en droit.

Dans la saison cinq, après une période difficile avec Mesa Verde et le propriétaire de Tucumcari, Everett Acker, Kim semblait être à bout de souffle avec Jimmy – jusqu’à ce qu’elle propose de se marier.

«Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Si vous ne le voyez pas, je ne sais pas quoi dire parce que nous sommes à un point de rupture “, a expliqué Kim dans l’épisode. Elle a terminé avec: «Soit nous mettons fin à cela maintenant, et nous profitons du temps que nous avons passé et nous séparons, ou peut-être… ou peut-être que nous nous marions.»

Le motif caché de la proposition de Kim

Dans une interview avec Variety, Odenkirk a expliqué la proposition de mariage extravagante de Kim et comment lui et Rhea Seehorn devaient “faire en sorte que cela se sente légitime”. Il a confirmé que les fans qui soupçonnent la motivation du mariage Wexler-Goodman d’être un «privilège de conjoint» n’ont pas tort. En épousant Jimmy, Kim le protège de l’obligation de témoigner contre elle devant un tribunal et vice versa.

Odenkirk a également ajouté que la proposition de mariage de Kim allait au-delà de la simple protection. Jusqu’à leur mariage, il était clair que la relation de Kim et Jimmy se détériorait à un rythme rapide. En se mariant légalement, Kim essaie non seulement de protéger Jimmy mais de raviver l’étincelle dans leur relation. Odenkirk a expliqué: «[The marriage is] une chose légale principalement, mais en même temps, vous ne pouvez pas ignorer qu’il y a une proximité entre les personnages qui grandit à cause de cela. ”

Qu’arrivera-t-il à Kim?

Au moment où nous rencontrons Saul Goodman dans Breaking Bad, il manque toute sorte de relation intime dans sa vie. Savoir ce que nous faisons à propos de la relation de Kim et Jimmy dans Better Call Saul nous fait ressentir la version de Saul Goodman que nous rencontrons dans la série originale.

Les super-fans ont remarqué dans l’épisode Breaking Bad intitulé «Feu vert», Saul a commenté ses mariages passés quand il a confié à Walter qu’il avait «attrapé [his] deuxième femme vissage [his] beau-père. ” Il n’y a jamais aucune mention de Kim Wexler dans la série parent, cependant.

Avec seulement quelques épisodes restants dans cette saison de Better Call Saul et une sixième et dernière saison confirmée, l’histoire de Kim va devoir se terminer d’une manière ou d’une autre. Kim quittera-t-elle définitivement Jimmy une fois que le personnage de Saul le consommera, ou sa fin sera-t-elle plus tragique que cela? Maintenant que Jimmy est au lit avec le cartel, le sort de Kim pourrait aller dans les deux sens.